Zwei 15-jährige Mädchen aus Rhein-Kreis Neuss vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss sucht nach den vermissten Jugendlichen Laura K. und Jessica G. Die beiden 15-Jährigen wurden zuletzt in Köln vermutet, nachdem sie eine Feier in Neuss besucht hatten.

Beide Mädchen wurden zuletzt bei einer Feier in Neuss gesehen und könnten sich in Köln aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen können unter der Rufnummer 02131 3000 gemeldet werden.

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach Laura K. und Jessica G., zwei vermissten Jugendlichen. Beide Mädchen besuchten laut Polizeibericht am Mittwoch (22.1.) gemeinsam eine Feier in Neuss und kehrten danach nicht nach Hause zurück. Es gibt Anhaltspunkte, dass sie sich kurz nach ihrem Verschwinden in Köln aufgehalten haben könnten.

Beschreibung der vermissten Jugendlichen

Laura K., 15 Jahre alt, wird von der Polizei als etwa 160 Zentimeter groß und von durchschnittlicher Statur beschrieben. Sie hat braun gefärbte Haare und ein Nasenpiercing. Über ihre aktuelle Bekleidung liegen keine Informationen vor. Jessica G., ebenfalls 15 Jahre alt, ist etwa 155 Zentimeter groß und schlank. Sie hat lange, schwarze Haare und war zuletzt in einem grauen Kapuzenpullover, Jogginghosen und einer weißen Jacke zu sehen. Außerdem trug sie einen Rucksack bei sich.

Für beide Jugendlichen wurden Einträge im Fahndungsportal NRW erstellt, die unter den Links Laura K. und Jessica G. abrufbar sind. Diese bleiben öffentlich zugänglich, solange die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung bestehen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Bevölkerung gebeten, sich mit Hinweisen auf den Aufenthaltsort der beiden Jugendlichen zu melden. Informationen können telefonisch unter der Rufnummer 02131 3000 an das Kriminalkommissariat 24 weitergegeben werden. Die Polizei hofft auf Hinweise, die zur Aufklärung des Verbleibs von Laura K. und Jessica G. beitragen können.