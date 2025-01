Zweite Pleite: Erneutes Insolvenzverfahren gegen Schuhhändler Görtz eröffnet

Das Schuhgeschäft läuft für den Einzelhändler Görtz zurzeit gar nicht gut. Nun steht das Unternehmen vor seiner zweiten Insolvenz.

Anzeige

Am Montag (20. Januar) war ein düsterer Tag im Hause des Schuhhändlers Görtz. Nach Beendigung seines ersten Insolvenzverfahrens Mitte Juli 2023 eröffnete das Amtsgericht Hamburg nun erneut ein Insolvenzverfahren.

Allerdings handele es sich bei dem zweiten Verfahren um eine "schwache vorläufige Insolvenz", bei der es um das Vermögen der Görtz Retail GmbH gehe, berichtet "Fashion United" und beruft sich auf eine Meldung der zuständigen Pressestelle von Dienstag (21. Januar). Demnach können nun nur noch Geschäftsentscheidungen mit Zustimmung des Insolvenzverwalters getroffen werden.

Anzeige

Anzeige

Vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt

Gut eineinhalb Jahre nach dem Einstieg des Hamburger Unternehmers, des Investors und Geschäftsführers Bolko Kissling, kümmert sich nun also der vorläufige Insolvenzverwalter Gideon Böhm von der Kanzlei Münzel & Böhm um Teile des Kerngeschäfts. Kissling hatte damals den Schuheinzelhändler von der Gründerfamilie übernommen und aus der Insolvenz geführt.

Hintergrund für die erneute Insolvenz sind offenbar Fremdanträge von mehreren Gläubigern, schreibt die "Wirtschaftswoche". Demnach soll es sich dabei um vier Gläubiger handeln, bei denen Rechnungen nicht mehr beglichen wurden, berichtet "T-online" und bezieht sich auf Informationen des "Hamburger Abendblatts".

Anzeige

Anzeige

Keine rosigen Zeiten

Bereits in den vergangenen Monaten durchlebte der Schuhfilialist offenbar keine rosigen Zeiten.

Demnach muss Görtz alleine in Hamburg zwei Filialen wegen Mietschulden schließen, berichtete der NDR bereits Anfang Januar. Hierbei handelt es sich um die Filialen im City Center Bergedorf und im Alstertal-Einkaufszentrum in Poppenbüttel. Offenbar hatten die Vermieter:innen Räumungsklage gegen den Schuheinzelhändler erhoben, da dieser seinen Zahlungsverpflichtungen in Höhe von mehr als 700.000 Euro Miete, Zinsen und weiteren Kosten nicht nachkam.

Da das Unternehmen nicht zu den Verhandlungsterminen erschienen ist, hat das Landgericht Hamburg die Räumung der Filialen angeordnet. Die Filiale in Bergedorf sei demnach bereits geschlossen, in Poppenbüttel stehe die Zwangsräumung noch bevor, so "T-online".

Insgesamt haben seit August 2024 sechs Vermieter:innen Räumungsklage gegen die Görtz Retail, eine Tochtergesellschaft der Ludwig Görtz GmbH, beim Landgericht Hamburg eingereicht, so der NDR. Dabei handelt es sich - neben dem City Center Bergedorf und dem Alster-Einkaufszentrum - noch um die Filialen Mönckebergbrunnen, Europa Passage, Elbe-Einkaufszentrum und Altonaer Mercado.

Kissling selbst wies diese Anschuldigungen zurück. Allerdings räumte er ein, Görtz wolle "mit fast allen Vermieter:innen die Zukunft, inklusive der Mieten", verhandeln.

Anzeige

Anzeige

Neues Ladenkonzept und Bekleidungslinie

Obwohl es einige Änderungen durch die Übernahme Kisslings gab, wie ein neues Ladenkonzept (Görtz-Lounge) und eine Bekleidungslinie unter dem Label "GLND", blieb der erwartete Erfolg aus. Es habe bereits im vergangenen Jahr Anzeichen gegeben, dass der Schuhhändler in ernsthaften Schwierigkeiten stecke. Daher hätten auch mehrere Schuhhersteller ihre Lieferungen eingestellt.

Momentan verfügt Görtz noch über etwa 30 Standorte. Vor der Insolvenz im Jahr 2022 waren es 160 Filialen – verteilt auf Deutschland und Österreich. Auch gibt es keine offiziellen Angaben über die Anzahl der Beschäftigten.

Wie es für die verbliebenen Angestellten und Filialen weitergeht, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.