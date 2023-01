Melnyk beschimpft SPD-Fraktionschef Mützenich

Andrij Melnyk ist nicht für seine Zurückhaltung bekannt. Nun bekam SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich den Zorn des ehemaligen ukrainischen Botschafters zu spüren.

Das Wichtigste in Kürze Andrij Melnyk hat den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich aufs Übelste beleidigt.

Er sei der zynischste und widerlichste deutsche Politiker.

Grund sind dessen oft russlandfreundliche Positionen im Krieg in der Ukraine.

Andrij Melnyk, ehemals ukrainischer Botschafter in Deutschland, hat Rolf Mützenich via Twitter massivst angegriffen. "Dieser Typ ist der zynischste und widerlichste deutsche Politiker", schrieb Melnyk zu einem auf "Welt" veröffentlichten Artikel über den SPD-Fraktionschef. Mützenich trage die volle Verantwortung für das desaströse Bild Deutschlands in der Welt.

Der SPD-Fraktionschef werde für immer als wertvollster russischer Handlanger in die Geschichte eingehen seit dem Beginn der russischen Invasion und habe die Unterstützung für die Ukraine stets blockiert.

Mützenich verteidigte zuvor die zögerliche Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz hinsichtlich der Lieferung von Leopard-2-Panzern:

Mützenich fordert Klarheit und Vernunft

"Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien", sagte er der dpa.

Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft. Rolf Mützenich zur dpa

Mützenich setzt sich seit dem Beginn des Krieges immer wieder für eine "Verhandlungslösung" mit Russland ein. Kritiker werfen ihm vor, damit im Interesse des Kremls zu handeln. Denn Verhandlungen mit Wladimir Putin würden die russischen Geländegewinne im Osten zementieren und Moskau Zeit geben, mehr Truppen zu sammeln und weitere Offensiven vorzubereiten.