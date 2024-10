Der Countdown bis zur US-Wahl läuft und die heiße Phase beginnt. Wer überzeugt 2024 mehr Wähler:innen? Kann Harris das Rennen für sich entscheiden oder gewinnt doch Trump? Thilo Mischke reist durch die USA und trifft Menschen aus allen politischen Lagern.

Genau vor 30 Jahren kam der bis heute legendäre Blockbuster "Forrest Gump" in die Kinos. Drei Jahrzehnte später wandelt Reporter Thilo Mischke auf seinen Spuren und folgt dem ikonischen Lauf der Filmfigur quer durch die USA. Dabei reist - und joggt - der Journalist durch ein zutiefst gespaltenes Land, dem in wenigen Tagen eine wichtige Wahl bevorsteht.

"ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl" jetzt schon auf Joyn Die Reportage schon vorab bei JoynPLUS+ streamen

Für das Format "ProSieben THEMA." stellt Mischke sich und anderen die Frage: Was ist noch übrig vom "American Dream"? Er spricht in den verschiedenen Bundesstaaten mit Menschen aus den unterschiedlichen politischen Lagern über ihre Sorgen, Vorstellungen und Wünsche für eine gute Zukunft der großen Nation. Demokraten oder Republikaner: Welche Partei kann am Ende überzeugen und welche Argumente geben den Ausschlag?

Wer die amerikanische Bevölkerung während der Hochphase der US-Präsidentschaftswahl ein wenig besser verstehen möchte und erfahren will, welche Beweggründe zu - teils fragwürdigen - Wahlentscheidungen führen, schaltet einen Tag vor der Wahl ProSieben ein. Am 4. November 2024, um 20:15 Uhr, läuft "ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl". Und wer schon jetzt neugierig geworden ist, kann die ganze Folge auf Joyn Plus streamen.