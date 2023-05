Gewichtheber und Olympia-Sieger Matthias Steiner tritt gegen Henning Baum an.

Unterföhring, 01. April 2016. Testosteron pur. Olympiasieger vs. Ruhrpott-Ikone. In der ersten Live-Ausgabe der ProSieben-Show "Schlag den Star" duelliert sich der stärkste Mann der Welt und Olympiasieger im Gewichtheben, Matthias Steiner, mit Schauspieler Henning Baum ("Der letzte Bulle", "Götz von Berlichingen") am Samstag, 9. April 2016, um 20:15 Uhr.

Im vielleicht bislang männlichsten aller Duelle kämpfen die beiden Kerle in bis zu 15 Spielrunden um 100.000 Euro. Wer schafft es, den Gegner mit taktischen Spielchen einzuschüchtern? Wer kombiniert am besten Kraft mit Geschicklichkeit? Und wer behält am Pult in den Wissensrunden einen kühlen Kopf?

Premiere. Elton moderiert zum ersten Mal "Schlag den Star". Mit der Show kennt er sich aus: Im vergangenen Sommer unterlag er nach hartem Kampf Fußball-Weltmeister Lukas Podolski.

"Schlag den Star" – Samstag, 9. April 2016, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

