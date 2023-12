Lukas Podolski: Privater Einblick in sein Familienleben - süßes Foto von Tochter Ella

Das Wichtigste in Kürze Lukas Podolski ist seit April 2011 mit seiner langjährigen Freundin Monika verheiratet.

Im Januar 2023 begrüßten die beiden ihr drittes Kind auf der Welt. Nach einem Sohn und einer Tochter durften sie sich über ein weiteres Mädchen freuen.

Nun gewährt der Fußballer seltene Einblicke in seinen Familienalltag. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anzeige

Dass seine Kinder sein ganzer Stolz sind, beweist Lukas Podolski immer mal wieder im Netz. Seine jüngste Tochter Ella bekam man bisher aber kaum zu Gesicht - dafür aber jetzt! Bei Instagram lässt der Fußballstar seine Fans nun an einem ganz besonderen Kuschelmoment teilhaben...

Lukas Podolski zeigt seine Tochter Ella bei Instagram

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht der 37-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem er seine jüngste Tochter im Arm hält. Die beiden kuscheln dabei - und Lukas Podolski strahlt glücklich in die Kamera. Zu dem Selfie schreibt der stolze Dreifachvater überglücklich: "Der Grund, warum es sich lohnt, jeden Tag Vollgas zu geben."

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Hier siehst du das süße Foto von Lukas Cordalis und seiner Tochter Ella

So reagieren die Fans auf den Beitrag

Bei Lukas' Fangemeinde und Promi-Kollegen kommen die seltenen Einblicke in sein Privatleben super an. Innerhalb weniger Stunden bekommt der Beitrag (Stand 9. Mai 2023, 14:59 Uhr) über 52.900 Likes. Und auch in den Kommentaren melden sich einige Kollegen zu Wort. "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen und Fußballstar Franck Ribéry kommentieren beispielsweise ein paar rote Herz-Emojis. Die Influencerin Carmen Kroll zeigt ebenfalls ihre Begeisterung unter dem Post. "Goldig", schwärmt sie unter dem Foto.

Anzeige

Lukas Podolski geht in seiner Vaterrolle sehr auf

Wie wichtig ihm seine Familie ist, hat Lukas Podolski in den vergangenen Jahren immer wieder durchblicken lassen - so auch nach der Geburt seiner jüngsten Tochter. Gegenüber "Bild" schwärmte der frisch gebackene Dreifachvater nach der Entbindung: "Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt! Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind." Und weiter: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind." Immerhin sei er nur durch seine Familie an den Punkt gelangt, an dem er heute ist.

Wusstest du das? Fußballer Cristiano Ronaldo und seine Georgina haben einen Liebesvertrag: So viel Geld bekommt sie im Falle einer Trennung!