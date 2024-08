"Seattle Firefighters": Die neue Folge kannst du jederzeit auf Joyn streamen

Für Andy Herrera steht bei "Seattle Firefighters" ein ganz besonderes Ereignis an. Sie wird im Rahmen einer feierlichen Zeremonie zum Captain gekürt. Doch dann kommen Zweifel auf ...

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Ist Andy der neuen Aufgabe gewachsen?

Nachdem Captain Pruitt Herrera (gespielt von Miguel Sandoval) die Leitung der Feuerwache "Station 19" in Seattle aus gesundheitlichen Gründen abgibt, muss eine neue Leitung her. Für den Posten bewirbt sich nicht nur Pruitts Tochter Andy Herrera (gespielt von Jaina Lee Ortiz), sondern auch ihr Kollege und Lover Jack Gibson (Grey Damon). Andy wird auserwählt und in der 100. Episode zum Captain gekürt. Doch nach der feierlichen Zeremonie zweifelt sie plötzlich an sich und ihren Fähigkeiten. Ist sie der neuen Aufgabe wirklich gewachsen?

Bei einem riskanten Großeinsatz bekommt Andy neues Selbstvertrauen und zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, sie zum Captain zu ernennen.

Anzeige

Anzeige

Vic legt sich mit dem Bürgermeister an

Auch bei Victoria "Vic" Hughes (gespielt von Barrett Doss) ist in der neuen Folge einiges los. Dass Crisis One zukünftig eingespart werden soll, macht sie wütend. Kein Wunder also, dass sie Bürgermeister Osman die Meinung geigt ...

Die neue Folge von "Seattle Firefighters" siehst du jederzeit auf Joyn.