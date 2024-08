"Seattle Firefighters" Staffel 7: Was in Folge 7 passiert

Feuer und Drama: Die Feuerwehrleute steuern mit großen Schritten auf das Serienfinale zu. In der siebten Folge der letzten Staffel "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" (Montag, 26. August, 21.15 Uhr auf ProSieben oder vorab auf Joyn streambar) gerät ein Park in Brand - und das Team wird beim Löscheinsatz behindert.

Eine Gruppe Indigener hält eine Gebetszeremonie im Park ab. In der Nähe wird eine sogenannte Gender-Reveal-Party gefeiert, in der das Geschlecht des zu erwartenden Babys bekannt gegeben wird. Die Feiernden nutzen für ihre Party auch Feuerwerk - und es kommt, wie es kommen muss: Die Pyrotechnik setzt in der von David Greenspan inszenierten Episode den Park in Brand.

Natürlich wird daraufhin die Station 19 verständigt, die sich schnell auf den Weg in Richtung Brandherd macht. Doch als die Feuerwehrleute am Brandherd ankommen, werden ihre Annahmen vom Tulalip-Stamm in Frage gestellt - und am Löscheinsatz gehindert: Die Gebetszeremonie gelte einem älteren Menschen und dürfe nicht unterbrochen werden.

Maya will sich ihrem Bruder annähern

Auch private Brandherde gilt es einmal mehr zu entschärfen: Maya (Danielle Savre) versucht, sich ihrem Bruder Mason (Cameron Cowperthwaite), der eine lange Zeit auf der Straße wohnte, anzunähern und macht ihm ein Angebot: Er könne bei ihr und Carina einziehen. Doch die beiden geraten immer wieder aneinander. Andy (Jaina Lee Ortiz) kämpft als Captain hingegen mit finanziellen Zwängen. Sie hadert mit notwendigen Kürzungen für ihr Team - und bittet ihre Kolleginnen und Kollegen um Rat.