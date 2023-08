Puh, bei diesen Temperaturen brauchen wir definitiv eine kleine Erfrischung. Was würde sich da besser eignen als ein oder mehrere kühle Getränke? Diese 4 Trend-Drinks machen neugierig: Probier doch mal den Cheese Tea oder einen Kombucha Mimosa!

Aperol Spritz wird abgelöst!

Sind wir doch mal ehrlich, ein Aperol Spritz ist nicht nur lecker, sein knalliges Orange sieht einfach immer nach guter Laune aus. Das perfekte Getränk für sonnige Tage oder romantische Dates. Aber überleg mal, wie oft du den beliebten Klassiker schon getrunken hast. Da muss dringend Abwechslung her, oder? Deshalb haben wir ein paar neue It-Drinks mit und ohne Alkohol für dich.

Sommer-Drink 1: Switchel

Ganz schnell wird es heißen: "Aperol Spritz? Nein, danke, ich trinke Switchel!" Der Switchel bekommt nämlich durch den sauren Apfelessig eine ganz besondere Frische, das macht ihn zum idealen Cool-Downer an heißen Tagen.

200 ml Wasser

100 g Ingwer

3 EL Agavensirup

halbe Zitrone

5 EL Apfelessig

8 cl Gin (optional)

Der erfrischende Kultdrink Switchel mit einem spritzigen Twist aus saurem Apfelessig. © alex9500 - stock.adobe.com

So bereitest du das Trend-Getränk zu:

Schneide den Ingwer mit der Schale in kleine Stücke und lasse ihn in kochendem Wasser ziehen. Nach 20 Minuten kannst du den abgekühlten Saft abgießen. Dann nur noch mit den restlichen Zutaten mischen und fertig ist der leckere Drink für heiße Tage.

Sommer-Drink 2: Cheese Tea

Cheese Tea: Imposante Optik, erfrischender Geschmack. © ricka_kinamoto - stock.adobe.com

Was? Das soll schmecken? Der ausgefallene Trend Cheese Tea hat schon einige zum Staunen gebracht, aber nicht, weil er so skurril klingt, sondern weil er überraschend gut schmeckt. Unbedingt probieren!

Tee deiner Wahl

2 EL Frischkäse

50 ml Sahne

1 EL Milch, Hafermilch oder eine vegane Alternative

1 EL Zucker oder eine Zuckeralternative

eine kleine Prise Salz

Optional: Eiswürfel

So bereitest du das Trend-Getränk zu:

Koche deinen Lieblingstee mit 100 ml Wasser auf und warte so lange, bis der Tee ausgekühlt ist. Anschließend kannst du den Frischkäse, die Milch, Zucker und das Salz rühren, bis du eine cremige Konsistenz erreicht hast. Dann die Sahne aufschlagen und vorsichtig unter die Frischkäsemasse heben. Den Frischkäse als Topping auf den kalten Tee geben und fertig ist dein cremiger Cheese Tea.

Sommer-Drink 3: Vin Tonic

Vin Tonic - die sommerliche Alternative zum klassischen Gin Tonic. © Olga_arisphoto - stock.adobe.com

Du liebst Gin Tonic? Dann wird dir dieses schnelle und einfache Rezept sicher gefallen - und es heißt Bye Bye, Gin Tonic! Und das Beste: Für diesen erfrischenden Drink benötigst du nur ganz wenige Zutaten!

120 ml trockener Weißwein

120 ml Tonic Water

Zitrone oder Limette

ein paar Gurkenscheiben

ein paar Blätter Minze

So bereitest du das Trend-Getränk zu:

Die Zitrone oder Limette in zwei Hälften schneiden. Die eine Hälfte in dünne Scheiben schneiden. Das gleiche kannst du mit der Gurke machen. Dann die Minze, Gurke und die Scheiben deiner Zitrusfrucht in ein Weinglas geben und mit Weißwein und Tonic Water auffüllen. Enjoy!

Sommer-Drink 4: Kombucha Mimosa

Kombucha Fizz - das erfrischende Sommergetränk erobert die Bars im Sturm! © Maria - stock.adobe.com

Dieser Drink steht ganz oben auf der Liste der leckersten Getränke für den Sommer 2023. Hast du schon von dem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk mit Kombucha gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit, unser Rezept nachzumixen.

200 ml Kombucha (selbst aufgesetzt oder fertig gemischt)

100 ml Sekt

2 Scheiben Orange

So bereitest du das Trend-Getränk zu:

Dieser Drink ist innerhalb weniger Sekunden fertig. Fülle den Kombucha in ein Glas, gieße das Teegetränk mit Sekt auf und toppe alles mit der Orangenscheibe!