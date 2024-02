Der Schlüssel für ein langes Leben: 100-Jährige verrät, was sie anders macht 

Glücklich alt zu werden, davon träumen viele Menschen. Der 100-jährigen Mildred Kirschenbaum ist das gelungen. Wie? Das teilt die lebensfrohe Amerikanerin in Videos auf Instagram und TikTok mit der ganzen Welt. Ihre Lebensweisheiten und Tipps erfreuen sich großer Beliebtheit und regen zum Nachahmen an. Wir verraten dir, woraus das Glücksrezept der Hundertjährigen besteht.

Die Geheimnisse eines langen und gesunden Lebens

Mildred Kirschenbaum ist 100 Jahre alt und keine gewöhnliche Seniorin, sondern ein Social-Media-Star. Die gut gelaunte Amerikanerin teilt auf Instagram und TikTok Lebensweisheiten und verrät auch ihr Rezept für ein langes und glückliches Leben. Ihre Accounts betreibt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Gayle Kirschenbaum, die beiden ziehen immer mehr Follower:innen an. Mehrere Zehntausend sind bereits begeisterte Anhänger:innen und feiern die Posts der Hundertjährigen, die für viele zum Vorbild geworden ist. Vor allem ein Video vom 30. Mai 2023 ging im vergangenen Jahr viral. Darin erklärte die in Florida lebende Dame kurz vor ihrem 100. Geburtstag, worauf ihre Vitalität ihrer Meinung nach zurückzuführen ist. Kirschenbaum ist davon überzeugt, dass das Geheimnis ihrer Langlebigkeit nicht etwa in einem besonders gesunden Lebensstil begründet liegt, sondern glaubt, dass der Grund für ihr hohes Alter hauptsächlich ihre positive Einstellung zum Leben ist. Wir verraten euch, worauf es laut der Hundertjährigen ankommt!

Im Clip: Das macht uns glücklich - laut Harvard-Studie

Sei zufrieden mit deinem Leben

Einer der wichtigsten Ratschläge der Senior-Influencerin: Genieße dein Leben und sieh das Positive! Denn mit einer positiven Lebenseinstellung und Zufriedenheit hast du gute Chancen, alt und glücklich zu werden. Auch Kirschenbaum hat nicht nur rosige Zeiten erlebt, dennoch hat sie sich nie unterkriegen lassen und ist auch heute noch dankbar. Ihr Tipp: Wandle negative Denkmuster in positive um und mach das Beste aus jeder Situation.

Im Video erklärt die Amerikanerin, dass sie Menschen kenne, die sich über kleine Ärgernisse wie das Essen beschweren oder darüber, dass sich ihre Kinder nicht oft genug bei ihnen melden. Dieses Verhalten sei ihrer Meinung nach vollkommen falsch. Denn statt sich darüber zu ärgern, sollte man sich lieber ein Extra-Dessert bestellen, wenn das Essen nicht gut war, und sich darüber freuen, dass die eigenen Kinder ihr Leben genießen. Wem das gelingt, dem prophezeit die Seniorin ein langes Leben. Eben alles eine Frage der Einstellung. Das ist Kirschenbaums Rezept für ein langes und glückliches Leben.

Tipp: Lass dich inspirieren von der buddhistischen Psychologie und nutze Buddhas Weisheiten für ein glückliches Leben! Auch die Leitlinien des Dalai Lama helfen dir bei der Suche nach Zufriedenheit. Außerdem: Wie du das Prinzip 'In der Ruhe liegt die Kraft' auf deinen Alltag anwendest.

Nimm so lange wie möglich aktiv am Leben teil

Zu den Geheimnissen eines langen und gesunden Lebens zählt außerdem, bis ins hohe Alter am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und grundsätzlich informiert zu bleiben. Statt sich in der Rente zurückzuziehen, ist es wichtig, weiterhin rauszugehen, regelmäßig Freund:innen zu treffen und den Anschluss nicht zu verlieren. Kirschenbaum fährt zum Beispiel noch Auto, nutzt ein Smartphone und das Internet. Denn wer sein Leben lang nicht aufhört, körperlich und geistig aktiv zu sein und auch im Rentenalter Lebenswillen besitzt, wird glücklich altern können und lange Freude am Leben haben.

Auch Zeit für Selfcare sollten wir regelmäßig einplanen, um gut für uns zu sorgen.