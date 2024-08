Die 10 (wirklich) besten Restaurants in München

Wo gibt's die beste neapolitanische Pizza? Wer macht die spannendsten Tapas und welches Curry schmeckt so gut wie in Bangkok? Um das herauszufinden, haben wir uns quer durch Bayerns Hauptstadt geschlemmt und verraten, welche 10 Restaurants in München uns überzeugt haben.

Abendessen in München

"S gäd doch nix üba Weißwürste und a Maß Bier", würde der Ur-Bayer wohl sagen. Aber auch, wenn in München Würste und Bier an jeder Ecke zu finden sind, hat die Stadt kulinarisch viel mehr zu bieten. Von Burger-Tapas bis zum authentischen Thai-Curry ist wirklich für jede:n was dabei!

1. Himmlisch gute Weine und Tapas bei Nana Meze

Ein Gefühl von Tel Aviv, direkt in Haidhausen. Mit israelischen Gewürzen und hervorragendem Wein verzaubert die kleine Tapasbar Nana Meze in der Metzstraße uns sofort. Neben Falafel und verschiedenen Hummus-Variationen stehen authentisches Baba Ganoush und würziges Shashuka auf der Speisekarte. Exklusiv ist auch die Zahl der Gäste: Weil nur drei der insgesamt fünf Tische im Innenraum reserviert werden können, solltest du dich bereits im Voraus um einen Platz bemühen. Im Sommer sind außerdem Tische vor dem Restaurant aufgestellt. Ein spontaner Besuch lohnt sich aber in jedem Fall. Unser Tipp: Der unvergleichlich gute Schoko-Kuchen als Dessert. Einfach zum Dahinschmelzen...

2. Mozzarella und Holzofenpizza bei Mozzamo

Gleich an vier Standorten ist der authentische Italiener Mozzamo in "Monaco di Baveria", wie München auch genannt wird, vertreten. Besonders die einzigartige Mozzarellabar beeindruckt. Fünf verschiedene Mozzarellasorten, von Burrata bis Bufala, werden hier serviert. Aus dem riesigen Holzofen kommt das pure Glück in 26-Zentimetern Durchmesser: echte neapolitanische Holzofenpizza.

Die sehr zuvorkommende und freundliche Bedienung liest dir jeden Wunsch von den Augen ab und ist für jeden Spaß zu haben. Lass unbedingt noch etwas Platz für ein traumhaftes Dolci wie Tiramisu oder Panna Cotta.

3. Authentisches Curry bei Bindaas

Bangkok kannst du mitten im Glockenbachviertel von München spüren, bei Bindaas. Nicht nur die eindrucksvoll geschmückte Rikscha am Eingang wird dir den Atem verschlagen, sondern auch das authentische und leicht scharfe Chicken Tikki Masala.

Das indische Restaurant bietet traditionelle Küche: duftende Currys, aber auch mariniertes Fleisch aus dem Tandoori-Ofen. Sogar Veganer:innen kommen dank köstlicher und gesunder Bowls hier auf ihre Kosten. Ein Lassi und das handgefertigte Naan-Brot machen den Abend perfekt.

4. Ein Ausflug nach Südtirol in Fink's Knödelküche

Für einen Kurzurlaub ins schöne Südtirol braucht es keine dreieinhalb Stunden Autofahrt. Direkt am Gärtnerplatz kannst du in Fink's Südtiroler Knödelküche in rustikalem Ambiente schlemmen. Hier ist der Name Programm: Von den klassischen Speckknödeln über vegane Kürbisknödel bis hin zu ausgefallenen Mangold-Walnussknödeln ist das südtiroler Kulturgut in jeder Ausführung zu finden. Auch Vor- und sogar Nachspeise bestehen aus einer besonderen Variante der Mehl- und Kartoffelklöße. Perfekt also für ein ausgefallenes Abendessen im Herzen der Stadt.

5. Mini-Burger beim Kleinen Flo

Auch der Kleine Flo in der Josephspitalstraße hat ein besonderes Konzept um einen wahren Klassiker erstellt. Münchens einziger Tapas-Laden für Mini-Burger. Schwein, Pute, Fisch, veggie oder vegan, glutenfreie Burgerbrötchen und sogar asiatische Soßen können hier miteinander kombiniert werden. Mit Zettel und Stift kannst du dir so dein individuelles Flo-Menü zusammenstellen.

Auch die selbstgemachten Desserts kommen in Mini-Format, was dem Geschmack aber keinen Abbruch tut! Hier wartet ein gemütlicher Tapas-Abend auf dich.

6. Zünftiges im Tattenbach Wirtshaus

Auf der Liste der besten Lokale Münchens darf ein echtes Brauhaus natürlich nicht fehlen. Das urige Augustiner-Wirtshaus Tattenbach lädt dich ins schöne Lehel ein. Kalbsfleischpflanzerl, abgebräunte Knödel und hausgemachte Käsespätzle ("Kasspatzen") lassen nicht nur bayerische Herzen höher schlagen. Das rustikale Ambiente und familiäre Team im Stüberl Tattenbach sind unschlagbar und uns schmeckt das Augustiner Helle besonders gut.

7. "Flying Noodles" im BAMI HOUSE

"Hilfe, meine Nudeln fliegen davon!" An fünf Standorten in München gibt's außergewöhnliches vietnamesisches Street-Food im Bami House. Zu fairen Preisen werden hier traditionelle Gerichte wie Pho und Thai-Curry serviert. Absolutes Highlight der Speisekarte: "Flying-Noodles", die wie von Geisterhand über deinem Teller schweben. Die Einrichtung der kleinen Lokale ist bunt, einfach und gemütlich. Perfekt für den schnellen Hunger mit besonderem Flair.

8. Riesige Salate bei Attentat Griechischer Salat

Heute nur einen Salat? Bei Attentat Griechischer Salat in Obergiesing nimmt diese Bestellung ganz neue Dimensionen an. Hier bestehen die Salate aus Potato Wedges, Ziegenkäse, Fleisch und Süßkartoffelfries. Dezent blitzt auf den üppig bestückten Tellern auch mal ein wenig Grünzeug hervor. Die perfekte Grundlage für einen Verdauungsschnaps, von denen neben zahlreichen Cocktails so einige auf der Getränkekarte stehen. Besonders schön ist es hier übrigens im Sommer. Dann kannst du auf den knallbunten Stühlen im Schanigarten des Ecklokals sitzen und deinen Ouzo in der Sonne genießen.

9. Baumhaus-Atmosphäre bei Gans Woanders

Im Untergiesinger Hexenhäusl Gans Woanders kannst du dich auf ein "gans" besonderes Erlebnis freuen. Egal ob bei einem Kaffee in der Nachmittagssonne oder einer leckeren Pizza am Abend – von der verwunschenen Baumhaus-Atmosphäre lässt man sich gerne verzaubern. Auf der offenen Bühne treten regelmäßig Künstler:innen aus der Musik- und Kunstszene auf und sorgen für ausgelassene Stimmung im Kulturcafé. Im Sommer startest du hier mit Weißwürsten, süßem Senf und Brez'n in den Sonntag. Ebenfalls einen Besuch wert: Das Schwester-Café Gans am Wasser im Westpark von München.

10. Auf israelisch träumen bei Das Maria

Aromen wie Vanille, Kardamom und Orange erwarten dich bei Das Maria. Orientalisches French Toast, handgerührte Schoko-Halwa-Creme und süße Tees lassen dich schon beim Frühstück von "Tausend und einer Nacht" träumen. Von Baklava bis Z’atar-Cheesecake hat auch die hauseigene Backstube so einiges zu bieten. Perfekt für einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee oder wärmendem Minz-Tee. Am Abend hast du die Wahl zwischen orientalischen Mezze und Marias Hauptgerichten. Darunter "Marias Salat Schawarma" und "Marias ägyptischer Fladenbrot-Burger".

