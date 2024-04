Diese 5 Sternzeichen haben Vertrauens-Probleme 

Laut Astrologie stehen sich einige Tierkreiszeichen mit ihrer Skepsis selbst im Weg. Fünf Sternzeichen haben mit Vertrauens-Problemen zu kämpfen und prüfen ausgiebig, bevor sie sich emotional binden.

Diese 5 Tierkreiszeichen sind extrem misstrauisch

Vertraust du anderen Menschen schnell? Analysierst du genau, wie Freund:innen und Partner:innen sich verhalten, was sie sagen oder eben nicht? Ob wir jemandem vertrauen, hängt ganz davon ab, welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben und wie gut wir jemanden kennen. Einigen Menschen fällt es leichter als anderen, die stets mit einer Grundskepsis durchs Leben gehen. Natürlich ist es vollkommen normal, dass wir in bestimmten Situationen auch mal misstrauisch oder eifersüchtig werden. Ist dieses Gefühl jedoch dauerhaft präsent, kann das ganz schön anstrengend werden - und zwar für alle Beteiligten.

Misstrauen äußert sich beispielsweise durch ein kontrollierendes Verhalten sowie dadurch, die Taten und Aussagen der anderen immer erst einmal zu hinterfragen. Im schlimmsten Fall machen Menschen, die nicht vertrauen, noch nicht einmal Halt vor der Privatsphäre des anderen. Spätestens dann wird es höchste Zeit, das eigene Verhalten zu reflektieren und einen Weg zu finden, Vertrauen zu erlernen. Laut Astrologie-Expert:innen spielen hierbei aber nicht nur Erfahrungen und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale eine wesentliche Rolle. Auch das Sternzeichen soll Einfluss darauf haben, wie gut wir anderen vertrauen können oder eben nicht.

Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Wird ein Krebs einmal menschlich enttäuscht, hinterlässt das Spuren bei diesem Tierkreiszeichen. Es ist sensibel und nachtragend und kann das Gefühl des Misstrauens daher nur schwer ablegen - ganz gleich, ob das Gefühl nun berechtigt ist oder nicht.

Jungfrau (24. August - 23. September)

Neuen Menschen kritisch zu begegnen liegt grundsätzlich in der Natur der Jungfrau und selbst jene, die zu ihrem engsten Kreis zählen, können davon ausgehen, dass ihnen hin und wieder misstraut wird. Die Angst der Jungfrau, hintergangen und enttäuscht zu werden, ist riesengroß. Wenn das Vertrauen jedoch einmal besteht, kann es kaum noch erschüttert werden.

Skorpion (23. Oktober - 21. November)

Misstrauen ist den Skorpionen in die Wiege gelegt. Sie haben Angst davor, verletzt zu werden und neigen daher dazu, ihre Gefühle und Gedanken für sich zu behalten. Und so sind sie nicht nur extrem vorsichtig, wem sie sich öffnen, sondern auch, was sie glauben. Hinzukommt, dass sie zu Eifersucht tendieren - eine dynamische Kombination, die Vertrauen für sie schwierig macht.

Wassermann (21. Januar - 19. Februar)

Wassermänner gelten nicht nur als freiheitsliebend und unsicher, sondern fassen ebenso nur schwer Vertrauen. Sie sind sich dessen aber bewusst und geben offen und ehrlich zu, wenn sie misstrauisch sind. Diese Direktheit kann auf andere etwas einschüchternd wirken, besonders dann, wenn es gar nichts zu verstecken gibt.

Fische (20. Februar - 20. März)

Fische sind sensible Wesen, die - einmal in ihrem Vertrauen erschüttert - dieses Gefühl nur schwer wieder loslassen können. Ebenfalls eine Studie der Online-Plattform "Psychic World" fand heraus, dass Fische dazu neigen, ihren Partner oder ihre Partnerin auszuspionieren. So gaben 69 Prozent der 2.100 Befragten an, schonmal das Handy der Partnerin bzw. des Partners durchsucht zu haben.