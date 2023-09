"Forbes"-Liste 2023 enthüllt die Top Ten der reichsten Menschen der Welt

Das Wichtigste in Kürze Auf die reichsten 10 % der Menschen entfallen etwa 82 % des weltweiten Vermögens.

Die größten Vermögen lassen sich in der IT-Branche finden.

Elon Musk ist 2023 der reichste Mensch der Welt.

Wer sind die reichsten Menschen der Welt - laut der Forbes-Liste 2023 - und wie viel Geld besitzen sie? Wir kennen die Antwort und alle Insights!

Das sind die 10 reichsten Menschen der Welt

Geld regiert die Welt, das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Während die meisten von uns auf einen Urlaub im Jahr sparen, auf Low-Budget-Reisen setzen oder froh sind, überhaupt ihre Miete zahlen zu können, lassen andere es krachen: Sie legen ihr Geld in luxuriöse Immobilien an, kaufen sich Yachten oder besitzen andere unerschwingliche Güter. Es gibt aber nicht nur reiche Menschen, sondern auch Superreiche. Dass allerdings 10 Prozent der vermögendsten Menschen der Welt rund 82 Prozent des weltweiten Gesamtvermögens besitzen, ist dennoch überraschend.

Absurd: Während uns gerade eine Insolvenzwelle überrollt, hat Corona viele dieser Superreichen noch wohlhabender gemacht. Ihren Besitz sogar verdoppelt. Doch wer zählt zu diesen Superreichen? Wir verraten, wer auf der Forbes-Liste 2023 steht und somit zu den zehn reichsten Menschen der Welt zählt. Besonders auffällig: Alle sind Männer und stammen meist aus einflussreichen und wohlhabenden Familien. Nur einer von ihnen wohnt nicht in den USA.

Platz 10: Steve Ballmer, USA

Vermögen: 99,6 Milliarden Dollar

Steve Ballmer lernte Bill Gates an der Harvard University kennen und wurde nach seinem Abschluss erster Manager von Microsoft. Dort arbeitete er von 1980 bis 2014 und ist seitdem Besitzer der Los Angeles Clippers, einem erfolgreichen Basketballclub.

Platz 9: Sergey Brin, USA

Vermögen: 104,1 Milliarden US-Dollar

Sergey Brin ist der reichste Immigrant der USA und im Alter von fünf Jahren gemeinsam mit seinen Eltern von Russland übergesiedelt. Der Informatiker und Mathematiker ist Mitbegründer von Google.

Platz 8: Mark Zuckerberg, USA

Vermögen: 106,9 Milliarden Dollar

Mark Zuckerberg zählt mit 39 Jahren zu den jüngsten Milliardären der Welt. Er ist Gründer der Social Media Plattform Facebook sowie Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Meta Platforms, an dem er einen Anteil von 28 Prozent hält.

Platz 7: Larry Page, USA

Vermögen: 109,6 Milliarden US-Dollar

Lawrence Edward "Larry" Page ist ein US-amerikanischer Informatiker. Er studierte an der Stanford University und entwickelte gemeinsam mit Sergey Brin die Suchmaschine Google. Der Prototyp ging am 7. September 1998 in Betrieb. Vom 23. Juli 2015 bis zum 3. Dezember 2019 war er CEO von Alphabet Inc., der neu gegründeten Google-Muttergesellschaft.

Platz 6: Bill Gates, USA

Vermögen: 117,1 Milliarden US-Dollar

William Henry "Bill" Gates III gründete 1975, gemeinsam mit Paul Allen, das Unternehmen Microsoft. 2008 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück und fokussiert sich seither auf die von ihm und seiner Ehefrau Melinda Gates gegründeten wohltätigen Organisation als Philanthrop. Bis 2018 hatte er über 36 Milliarden US-Dollar an seine Stiftung gespendet und kündigte zudem an, bis zu seinem Lebensende 95 Prozent seines Vermögens an sie abgeben zu wollen.

Platz 5: Warren Buffett, USA

Vermögen: 119,5 Milliarden US-Dollar

Warren Buffet leitet Berkshire Hathaway, eines der größten Unternehmen der Welt, und ist zudem erfolgreicher Investor. Eigener Aussage nach wolle er mehr als 99 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke abgeben und gilt außerdem als Philanthrop mit der höchsten je tatsächlich abgegebenen Spendensumme von 48 Milliarden US-Dollar.

Platz 4: Larry Ellison, USA

Vermögen: 141,9 Milliarden Dollar

Entgegen vieler anderer Milliardäre auf dieser Liste war der Start für Larry Ellison nicht ganz so einfach. Er wuchs bei seiner Tante und der zweiten Frau seines Stiefvaters auf und verließ nach ihrem Tod die Hochschule ohne Abschluss. Er ist Gründer des Softwarekonzerns Oracle, der zunächst Datenbanksysteme für die CIA sowie die US Air Force entwickelte. Es folgte die Spezialisierung auf die Entwicklung von Anwendungssystemen für Geschäftskund:innen.

Platz 3: Jeff Bezos, USA

Vermögen: 161 Milliarden US-Dollar

Das 1994 von Jeff Bezos gegründete Unternehmen Amazon ging als deutlicher Sieger aus der Coronapandemie hervor. Der Gründer studierte von 1982 bis 1986 an der Princeton University Elektrotechnik und Informatik.

Platz 2: Bernard Arnault, Frankreich

Vermögen: 221,1 Milliarden US-Dollar

Bernard Arnault ist nicht nur der zweitreichste Mensch der Welt, sondern auch der reichste Europäer. Er ist CEO von LVMH, einem Unternehmen, dem die Rechte an 75 verschiedenen Marken gehören, die weltweit in etwa 5000 Geschäften in rund 80 Ländern vertrieben werden. Dazu zählen unter anderem Dior, Louis Vuitton, Moët Hennessy oder auch Sephora.

Platz 1: Elon Musk, USA

Vermögen: 225,3 Milliarden US-Dollar

Elon Reeve Musk ist Mitgründer von Paypal, Vorstandschef des E-Autoherstellers Tesla, Leiter des Raumfahrtunternehmens SpaceX und seit Kurzem auch Twitter-CEO. Musk erreichte als erstes die 200-Milliarden-Dollar-Marke. Vor allem die Splits der Tesla-Aktie in den vergangenen Jahren und ihr enormer Wertgewinn vergrößerte seine Vermögenswerte um mehrere Milliarden Dollar.