Günstige Flüge finden: Mit diesen 6 Tricks reist du dieses Jahr so günstig wie nie 

Die liebst es, neue Länder und Kulturen zu entdecken, doch die teuren Flugpreise machen das unmöglich? Mit unseren Travel Hacks findest du die absoluten Schnäppchenflüge!

Travel Hack 1: Gabelflüge buchen

Vor allem auf Kurz- oder Mittelstrecken kann es günstiger sein, nicht den gleichen Flughafen als Abflug- und Rückreiseflughafen auszuwählen, sondern einen sogenannten Gabelflug zu buchen. Dabei kehrst du bei deinem Rückflug nicht an den Flughafen zurück, von dem du beim Hinflug abgeflogen bist, sondern an einen anderen Flughafen in der Nähe. Ein Beispiel: Fliegst du von Düsseldorf in eine andere europäische Stadt, könntest du bei deinem Rückflug Köln als Zielflughafen angeben. So erhältst du in der Regel ein günstigeres Angebot als bei einem Rückflug nach Düsseldorf. Das funktioniert in Gegenden mit hoher Flughafendichte besonders gut, da dann die An- und Abreisedistanz zwischen den Flughäfen möglichst gering ist. Oder wenn die Stadt mehrere Flughäfen besitzt, wie etwa in New York oder London. Probier es einfach mal aus. Wenn du alleine verreist, haben wir auch noch ein paar gute Tipps für dich. Plus: tolle Ziele in Europa und der Ferne.

Travel Hack 2: Oneway-Verbindungen prüfen

Bevor du einen Hin- und Rückflug im Doppelpack buchst, solltest du überprüfen, was ein Oneway-Ticket auf dieser Strecke bei unterschiedlichen Anbietern kosten würde. Denn oft kommt es vor, dass andere Fluggesellschaften einen besseren Preis anbieten, aber eben nur für einen einzelnen Flug. So kannst du dir die beiden günstigsten Angebote für den Hin- und Rückflug aussuchen, buchst die Flüge einzeln und gibst weniger Geld aus.

Travel Hack 3: Frühbucherangebote nutzen

Die ersten Sonnenstrahlen sind da und du denkst gleich an den Sommerurlaub? Perfekt, wer frühzeitig mit der Reiseplanung beginnt, kann viel Geld sparen. Je eher du dran bist, desto besser. Der Mythos von tollen Last-Minute-Angeboten ist immer noch weit verbreitet, tendenziell werden Flüge aber deutlich teuer, wenn du kurzfristig buchst.

Gerade am Anfang des Jahres gewähren viele Reiseanbieter spezielle Frühbucherpreise und haben attraktive Kombi-Angebote im Programm, die die Kosten für eine Unterkunft und Flüge beinhalten.

Travel Hack 4: Tage unter der Woche auswählen

Wer zeitlich flexibel ist, sollte darauf achten, Flüge nicht rund ums Wochenende zu buchen, sondern eher unter der Woche am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Am Wochenende und natürlich auch an Feiertagen sind die Kosten für Flüge in der Regel deutlich höher als an Wochentagen. Probiere es bei deiner Flugbuchung doch einfach aus, prüfe die Preise an unterschiedlichen Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten. Viele Airlines und Vergleichsportale zeigen dir sogar proaktiv in Wochen- oder Monatsübersichten die Tage mit den besten Preisen an.

Travel Hack 5: Vergleiche die Preise

Bevor du dich für eine Airline entscheidest oder einen bestimmten Flug buchst, solltest du über ein Online-Vergleichsportal für Flüge prüfen, ob es vielleicht interessantere Angebote gibt. Vergleichsportale zeigen dir innerhalb weniger Sekunden die Preise verschiedener Anbieter für dein gewünschtes Reiseziel und deine Reisedaten an. Du musst dir die Arbeit also nicht mehr selbst machen und kannst einfach den besten Preis aussuchen. Doch sei auch hier nicht zu voreilig, denn nicht alle Anbieter sind bei jedem Vergleichsportal gelistet. Manchmal kann es sogar billiger sein, deinen Flug direkt bei einer Fluglinie zu buchen. Vergleiche die Preise also immer auf unterschiedlichen Webseiten, um das für dich beste Angebot ausfindig zu machen. Wenn du möchtest, kannst du dich auch für den Newsletter deiner Lieblings-Airline oder der jeweiligen Portale anmelden. So erhältst du immer wieder Infos zu Sonderaktionen oder Hinweise auf besonders günstige Angebote. Neben den Flügen solltest du außerdem bei deiner gesamten Reise die Preise vergleichen: So kannst du günstig Urlaub machen.

Travel Hack 6: Indirekte Flüge bevorzugen

Wenn dein Budget begrenzt ist, kannst du versuchen, mit indirekten Flügen Geld zu sparen. Das heißt, dass du in einer anderen Stadt einen Zwischenstopp einlegst, um an dein eigentliches Ziel zu gelangen. Auf diese Weise brauchst du zwar etwas mehr Zeit, um zu deinem eigentlichen Reiseziel zu kommen, musst aber in den meisten Fällen deutlich weniger Geld für die Anreise ausgeben. Wenn du Zeit und Lust auf ein Abenteuer hast, könntest du in der Zwischenstopp-Stadt auch einen Kurzurlaub mit zwei oder drei Übernachtungen einlegen und so zwei Urlaube miteinander kombinieren. Einige Airlines ermöglichen es dir nämlich, deinen Anschlussflug bei einem Zwischenstopp ein paar Tage nach hinten zu verschieben.

