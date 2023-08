Instagram-Sprüche, wenn man von einem schlechten Menschen verletzt wurde – diese passen perfekt!

Es gibt nichts Schlimmeres, als von schlechten Menschen enttäuscht zu werden - vor allem, wenn du ihnen vertraut oder sie gar geliebt hast. Aufmunternde Worte und passende Sprüche können uns helfen, über den Frust hinwegzukommen. Wir haben 7 Sprüche für Instagram, die dir dabei helfen - ganz nach dem Motto: "Karma regelt das schon". Mach einfach einen Screenshot und ab damit in deine Story!

1. Karma-Spruch für deine Instagram Story: Mach's kurz und bunt

Du möchtest deinen Frust und deine Enttäuschung über eine Instagram Story ausdrücken, bist aber kein Fan von langen Texten? Dann eignet sich diese Story perfekt. Mit wenigen Worten machst du damit deutlich, dass Karma deiner Meinung nach ohnehin alles regeln wird.

Ein Klassiker, kurz und prägnant: "Let Karma finish it". © pixabay; Katharina Heine

Du wurdest von deiner Beziehung enttäuscht? So lange dauert es, um über eine Trennung hinwegzukommen. Mit diesen Tipps wirst du endlich wieder glücklich!

2. Karma-Spruch für deine Instagram Story: Lass den Löwen brüllen

Enttäuschung und Wut sind dein stetiger Begleiter, aber du möchtest dich auf keinen Fall runterziehen lassen? Dann ist das Motiv eines Löwen genau das richtige für deine Instagram Story. Stärke, Mut und Kraft: Drei Symbole eines Löwen, die du trotz deiner Gefühle immer noch verkörperst. Ein passender Spruch dazu und deine Instagram Story ist perfekt.

Mit dem Motiv des Löwen machst du klar: Du hast Stärke, Mut und Kraft. Keine:r kann dich so schnell runterziehen. © Pixabay; Katharina Heine

3. Karma-Spruch für deine Instagram Story: Rache ist nicht dein Stil

Die meisten planen nach einer Enttäuschung direkt eine kleine Racheaktion. Du findest das würdelos? Dass du darauf keine Lust hast, ist absolut verständlich und richtig. Schließlich weißt du, dass sich alles eines Tages rächen wird. Schnapp dir deshalb folgendes Bild und poste es in deine Instagram Story.

Rache ist nicht dein Stil? Dann zeige das mit diesem Spruch für deine Instagram Story. © Pixabay; Katharina Heine

4. Karma-Spruch für deine Instagram Story: Enttäuschung über dich

Eins ist klar: Du wurdest von jemandem maßlos enttäuscht und deine Welt steht gerade Kopf. Außerdem bist du sauer auf dich selbst: Wie könnte es passieren, dass du dich so täuschen lassen hast? Eine Frage, die oft nicht so einfach beantwortet werden kann. Fühlst du aktuell genau das und möchtest deinen Gefühlen auf Instagram freien Lauf lassen?

Das Gefühl der Enttäuschung und Wut über dich selbst dominiert gerade? Zeig es deinen Follower:innen so! © Pixabay; Katharina Heine

Im Clip: Toxische Freundschaft? Diese 5 Anzeichen sprechen dafür

5. Karma-Spruch für deine Instagram Story: Alles kommt zurück

Du bist eher ein Fan von englischen Sprüchen und möchtest gern ein Quote über Karma posten? Das ursprünglich spirituelle Konzept aus der indischen Glaubenslehre kann nämlich ein verdammt guter Trost sein…

Alles kommt irgendwann zurück: Mache von diesem Spruch einen Screenshot, wenn du an Karma glaubst. © Pixabay; Katharina Heine

6. Karma-Spruch für deine Instagram Story: Rückzug und Neustart

Eine Chance auf Versöhnung? Niemals! Dafür hat dich dieser Mensch zu sehr verletzt. Und ganz ehrlich: Du bist es nicht wert, dich so (vielleicht sogar ein zweites Mal) behandeln zu lassen. Wenn dich diese Gedanken nicht loslassen, zeig es mit diesem Screenshot in deiner Story!

Auch interessant: Anzeichen für ein schlechtes Karma und wie du unter anderem negative Gefühle wieder loswirst.

Keine Chance auf Versöhnung? Dann sende dieses Signal für Rückzug und Neustart! © Pixabay; Katharina Heine

7. Karma-Spruch für die Instagram Story: Rückblick und Zuversicht

Auch wenn du verletzt wurdest und eine schwere Zeit durchlebt hast, kannst du eine Lehre daraus ziehen. Im besten Fall blickst du reflektiert auf die ganze Sache zurück, bist stärker geworden und freust dich auf eine neue Zukunft. Wie heißt es doch so schön: Nach jedem Regen folgt Sonnenschein. Poste dazu folgendes Bild, um klar zu machen: So wie es jetzt ist, ist es am besten!