Passt ihr zusammen? Diese zwei Dinge sind die Grundlage für eine glückliche Beziehung!

Verliebtheit ist das erste Gefühl in einer Beziehung. Für dauerhafte Stabilität sorgt sie aber nicht. Ob aus euch wirklich ein Paar wird, entscheiden noch andere Faktoren!

Was entscheidet darüber, ob aus zwei Verliebten ein Paar wird?

Es gibt unzählige Möglichkeiten, potenzielle Partner:innen kennenzulernen: durch Freund:innen, Dating-Apps oder beim Ausgehen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Was dann zählt, ist vor allem der erste Eindruck. Niemand möchte oberflächlich wirken, aber natürlich wirkt auch das Äußere auf uns. Schließlich ist es das Erste, was wir von unserem Gegenüber wahrnehmen. Stimme, Mimik und Gestik, Geruch und soziales Verhalten und die Persönlichkeit bestimmen ebenfalls den Eindruck, den wir bekommen.

Wie gut wir jemanden finden und ob der Funke überspringt, ist von unzähligen Faktoren abhängig. Reicht es für eine Beziehung aus?Darüber entscheiden auch Lebensentwürfe, Interessen und Zukunftspläne. Forschende der University of California fanden nun in einer Studie heraus, dass vor allem zwei Aspekte ausschlaggebend sein sollen, wenn es darum geht, eine Beziehung zu führen. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" veröffentlicht.

Bei der Untersuchung wurden 550 Teilnehmende befragt, die im Rahmen der Studie auf jeweils 13 Speed-Dates gingen - was eine Summe von 6.600 verschiedenen Dates, Eindrücken und Perspektiven ausmacht. Die Dates fanden hauptsächlich zwischen Männern und Frauen statt, es gab aber auch einige Dates zwischen zwei Männern. Das Ergebnis: Beliebtheit und Kompatibilität entscheiden, ob aus einem Flirt schlussendlich auch eine Beziehung wird.

1. Beliebtheit

Es mag auf den ersten Blick verwunderlich scheinen, jedoch ist der Beliebtheitsfaktor ein wesentliches Kriterium. Beliebtheit entsteht beispielsweise durch Attraktivität, Charakter und Ansehen im Job. Je höher der "Marktwert" einer Person eingeschätzt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir eine Beziehung eingehen. Wir sollten zwar niemals jemanden danach auswählen, wie beliebt er oder sie bei anderen ist, aber offenbar macht Popularität - ob bewusst oder unbewusst - begehrenswerter.

2. Kompabilität

Gemeinsame Interessen, gleiche Werte und ähnliche Vorstellungen für die Zukunft sind fundamental, wenn sich beide wirklich auf eine Beziehung einlassen möchten. Wollen beide unterschiedliche Dinge, führt das auf lange Sicht zu Auseinandersetzungen. Ähnlicher Humor wirkt sich ebenfalls positiv auf die Entscheidung aus, ob wir auf lange Sicht jemanden an unserer Seite sehen oder nicht.

So klappt die Beziehung

Sollten sich beide einig darüber sein, zusammenzupassen und sich ein gemeinsames Leben vorstellen können, steht einer Beziehung nichts mehr im Wege. Wichtig ist nur, dass sich Partner:innen dann auch auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen. Vielleicht testet ihr eure Kompatibilität nochmal in einem Deep Talk? Wenn dann noch die Kommunikationsebene stimmt, ist das Liebesglück perfekt!