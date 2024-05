So erkennst du Narzissten - und kannst dich mit diesen 3 Strategien abgrenzen

Nahezu ständig hören und lesen wir von krankhaften Persönlichkeitsstörungen - scheinbar lauern Narzisst:innen überall. Damit du sie aus deinem Leben verbannst, bevor emotionaler Schaden entsteht, geben wir dir drei Strategien an die Hand.

Daran erkennst du Narzisst:innen

Gesellschaftlich wird Narzissmus oft als übersteigerte Selbstverliebtheit verstanden. Merkmale sind Überheblichkeit, ein Mangel an Empathie und ein überzogenes Selbstbild. Narzisst:innen nehmen sich selbst als besonders wichtig wahr und haben auch den Anspruch, dass andere das anerkennen.



Namensgeber der psychischen Störung ist die mythologische Figur des Narziss, eines griechischen Jünglings, der von allen für seine Schönheit bewundert und geliebt wird. Doch Narziss liebt nur sich selbst. Als er dann sein eigenes Spiegelbild in der Wasseroberfläche eines Flusses sieht, ertrinkt er bei dem Versuch, sich selbst zu küssen.



Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, unter der die Betroffenen selbst auch leiden - auch wenn man ihnen das vielleicht nicht immer anmerkt. Vorsicht vor schnellen Verurteilungen: Nur, weil jemand unfreundlich reagiert, ist dieser Mensch noch lange kein:e Narzisst:in. Auch wenn der Begriff gerade sehr in Mode ist.

In einer Beziehung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin?

Kann eine Beziehung mit Narzisst:innen überhaupt funktionieren? Ob sie überhaupt in der Lage sind, jemanden anderen als sich selbst zu lieben, ist unklar. Es wird vermutet, dass es sich bei Beziehungen von Narzisst:innen eher um eine Form der Anerkennung für andere handelt, in der sie sich selbst wiedererkennen.

Wenn die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin immer im Mittelpunkt stehen, du es ihm oder ihr nie recht machen kannst und du selbst scheinbar nie genug bist, sollten alle Alarmglocken angehen.

Vorsicht ist immer geboten, wenn Liebe manipulativ wird! Hast du es mit einer toxischen Beziehung zu tun? Ist es Zeit für eine Trennung? Daran erkennst du, ob ihr noch eine Chance habt.

Hilfe, mein Freund ist ein Narzisst!

Narzisst:innen manipulieren und wissen schnell, welche Knöpfe sie bei ihren Partner:innen drücken müssen. Wenn du ihre Masche durchschaut hast, lass dich nicht weiter darauf ein. Das klappt am besten, indem du Narzisst:innen auf Distanz hältst. Kontaktabbruch ist eine Lösung. Wahrscheinlich wird die Trennung als sehr kränkend empfunden, weil Narzist:innen sich für unwiderstehlich halten und sie die Macht über ihre Beziehungspartner:innen behalten wollen. Manchmal kann eine Aussprache aber auch dazu führen, dass Narzisst:innen die eigene Störung erkennen und eine Therapie beginnen.

Wer sich aus den Fängen von Narzisst:innen befreit hat, entdeckt in der Folge oft erst, wie stark sich die Manipulation der Ex-Partner:innen auf das eigene Leben und die Wahrnehmung ausgewirkt hat.

So wirst du Narzisst:innen los und erholst du dich von einer schwierigen Beziehung