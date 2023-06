Splash! 2023: Das musst du zum HipHop-Festival wissen

Das Wichtigste in Kürze Das Splash! Festival findet vom 29. Juni – 01. Juli 2023 statt

Genres: HipHop, Reggae oder Drum'n'Bass

Preis: ab 209,95 Euro

Es ist Zeit für coole Moves: Das HipHop-Festival Splash! 2023 steht vor der Tür. Alle Infos zum Festival, Line-Up, Timetable, Tickets und Camping.

Splash! 2023 - Datum, Ort, alle Infos

Datum: 29. Juni 2023 – 01. Juli 2023

Ort: Ferropolis (Gräfenhainichen), Sachsen

Preis: ab 209,95 Euro

Schon seit 1998 zieht das Splash! Festival HipHop-Begeisterte aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus an. Was klein begann, und seinen Ursprung am Stausee Oberrabenstein in Chemnitz fand, hat sich mittlerweile zu einem großen und etablierten Event in der Ferropolis gemausert. Was an dem Veranstaltungsort so besonders ist? Bei der Ferropolis handelt es sich um einen ehemaligen Tagebau, der mittlerweile ein Industriemuseum ist. Ein wirklich beeindruckender Ort! Und das ist nur ein Grund, warum das Festival so besonders ist.

Auch wenn HipHop beim Splash! Festival definitiv im Vordergrund steht, lassen sich im Line-up auch Musiker:innen aus den Bereichen Reggae oder Drum'n'Bass finden. Ein weiteres Highlight für die Besucher:innen ist der seit 2004 jährlich ausgetragene Soundclash. Hier treten zwei oder mehr Soundsysteme an, gewonnen hat das, was dem Publikum im Aftershow-Zelt am meisten einheizt. Klingt spannend? Ist es auch!

Übrigens: 2023 feiert das Splash! seinen 25. Geburtstag. Du kannst also davon ausgehen, dass es noch einige coole Überraschungen geben wird!

Lust auf Open-air? Die wichtigsten Festivals 2023 mit allen Infos:

Splash! 2023: Line-up und Headliner

Auch 2023 kann sich das Line-Up vom Splash! sehen und hören lassen. Wir verraten dir, auf welche Headliner und Acts du dich jetzt schon freuen kannst:

Spalsh! 2023: Headliner

Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Trettmann

Haftbefehl

Shindy

Ufo361

Splash! 2023: weitere Acts

$NOT

$oho Bani

$ono$ Cliq

3LNA

102 Boyz

3310

Aitch

Apsilon

Austin Millz

Babyface Ray

Badchieff

Badmómzjay

Bibiza

Celo Minati

Cochise

CÉLINE

Dennis Dies Das

Denzel Curry

Destroy Lonely

Domiziana

Duckwrth

Eli Preiss

Flavio

GloRilla

Gola Gianni

Haiyti

Kitana

Kitty Kat

Kwam.E

Latto

LIZ

Lola Brooke

Lugatti & 9ine

Luvre47

Meechy Darko

Night Lovell

NLE Choppa

Paula Hartmann

RAPK

Reezy

Sampagne

Skaiwater

Ski Aggu

Ski Mask The Slump God

Skrt Cobain

Souly

Southstar

Takt32

Teuterekordz

Tightill & Donvtello

Verifiziert

Viko63 & Penglord

Wa22ermann

Yeat

YG

Yung Lean

Tickets für Splash! 2023

Um es einfach und unkompliziert zu halten, gibt es beim Splash! nur zwei verschiedene Ticketoptionen:

3-Tage-Festivalticket (Standart)

Preis: 209,95 Euro

Hier sind der Eintritt für das Festival enthalten sowie die Übernachtung auf dem Standard-Campingplatz. Alle 3-Tage-Festivaltickets enthalten zudem 10 Euro Müllpfand.

3-Tage-Festivalticket (Premium)

Preis: 309,95 Euro

Mit dem 3-Tage-Festivalticket Premium hast du folgende Vorteile: Camping und Parken auf dem Premium Campingplatz, Zugang zu festen Wassertoiletten und Duschen auf dem Premium Campingplatz, Zugang zum Premium Shuttle und den exklusiven Premium Haltestellen, Fastlane-Zugang zum Festivalgelände sowie Zugang zum Premium Areal auf dem Festivalgelände.

Denk dran, das muss mit! So hilft dir unsere Festival-Packliste: Die Checkliste mit den besten Tipps.

Hier kannst du dein Splash! Festivalticket zurückgeben

Die Rückgabe oder der Umtausch eines Splash Festivaltickets für 2023 ist nicht möglich.

Splash! Corona: Diese Regeln gelten 2023

Ein gewisses Restrisiko für Covid-19 besteht natürlich weiterhin. Aber beim Splash! Festival 2023 wird es weder eine Masken- noch Testpflicht geben. Natürlich kannst du dich weiterhin freiwillig auf Corona testen oder eine Maske tragen. Der Zutritt zur Veranstaltung wird auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Events geltenden Verordnung des Landes Sachsen geregelt.

Spielplan für Splash! 2023: Wer spielt wann?

Eine Running Order für das Splash! 2023 gibt es leider noch nicht. Da müssen wir uns wohl überraschen lassen!

So funktioniert das Camping beim Splash!

Camping ist im normalen Preis vom 3-Tage-Festivalticket inkludiert. Ziehst du es vor, im Auto zu schlafen? Oder stehst du auf Glamping? Dann hast du folgende zwei Optionen:

Parking, Car & Caravan Camping

Parkticket: 19 Euro

Car Camping: 49 Euro

Caravan Camping: 99 Euro

Diese Tickets sind ausschließlich gültig in Kombination mit einem 3-Tage-Festivalticket. Solltest du zwar nicht im Auto oder einem Caravan schlafen, aber dennoch mit dem Auto anreisen, benötigst du ebenfalls ein Ticket (Parkticket).

Glamping

Crib für 2: 649 Euro

Crib für 3: 702 Euro

Crib für 4: 949 Euro

Cabin: 902 Euro

Beim Glamping hast du den Vorzug einer komfortablen Unterkunft - inklusive Bett, Strom, Kühlschrank, kostenlosen Sanitäranlagen, Parkplatz in der Nähe der Suite, Grillstation, 24h-Bar und kostenlose Shuttlenutzung zum Festivalgelände. Du kannst auch den Vorzug vom Gästelisten-Eingang genießen.

Lust auf Festival Food 2023 zum Nachmachen? Prober mal unser Rezept für Easy Chili Wraps!

Splash! Anreise: So kommst du zum Festival

Mit dem Splash! Festivalticket hast du ab Mittwoch, den 28. Juni 2023, ab 16 Uhr Zugang zum Campinggelände. Auf dem Campingplatz können deine Freund:innen und du es euch nach der Anreise schonmal gemütlich machen und langsam ins Festivalwochenende reinkommen, bevor es am Donnerstag richtig losgeht! Eine spätere Anreise ist natürlich auch möglich. Alle Ticketbesitzer:innen erhalten garantiert einen Campingplatz, unabhängig davon, wann ihr in Ferropolis ankommt.

Ein Hinweis vom Veranstalter: Bitte auf keinen Fall früher als 16 Uhr anreisen, da dies zu Stau führen kann und den Einlass verzögert.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Ferropolis liegt zentral zwischen Berlin und Leipzig, etwa 20 km entfernt von Dessau in Sachsen-Anhalt. Die Halbinsel ist bestens erreichbar über den Bahnhof Gräfenhainichen mit der Bahn aus Berlin über Lutherstadt Wittenberg oder direkt aus Leipzig. Ab Gräfenhainichen fahren Shuttlebusse in regelmäßigen Abständen nach Ferropolis.

Das sind die Shuttle-Zeiten:

Mittwoch, 28.06.23: 12:30 - 21:45 Uhr

Donnerstag, 29.06.23: 09:30 - 21:45 Uhr

Freitag, 30.06.23 09:15 - 19:45 Uhr

Anreise mit dem Auto

Du reist mit dem Auto an? Dann ist das dein Reiseziel:

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

WICHTIG: Die Nutzung der Parkplätze auf dem Campingplatz bzw. Parkplatz ist gebührenpflichtig.

A9 Abfahrt Dessau Ost

B 185 (L131) Richtung Oranienbaum

In Oranienbaum rechts B107 Richtung Gräfenhainichen

zwischen Jüdenberg und Gräfenhainichen

Anreise mit dem Bus

Es gibt extra Busverbindungen, die dich am Mittwoch sowie am Donnerstag von Berlin aus zum Festival bringen. Ein Ticket kostet 30 Euro.

Du bist noch auf der Suche nach der schönsten Inspiration für dein Festival-Make-Up? Das sind die besten Trends fürs Festival im Sommer 2023: Glitzer, Fake-Frackles & Co.! Wer noch auf der Suche nach modischen Outfits ist, wird hier fündig: Fashion Trends 2023: Häkel-Look! Mit diesem Style rockst du jedes Festival!