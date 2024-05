Sternzeichen Jungfrau: Alles rund um das Erdzeichen

Was ist typisch für das Sternzeichen Jungfrau? Alle Infos rund um das Tierkreiszeichen, Datum, Bedeutung, Symbol, Liebe und mehr!

Sternzeichen Jungfrau - Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Zum Sternzeichen Jungfrau zählst du, wenn du zwischen dem 24. August und 23. September geboren bist. Dem Tierkreiszeichen Jungfrau wird der Planet Merkur zugeordnet, der Planet des Verstandes und der Gedanken. Ihm verdanken Jungfrau-Geborene ihre Intelligenz und den Drang, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren.

Chaos gibt es bei der Jungfrau nicht, Struktur und das Streben nach Perfektionismus sind ihr dagegen in die Wiege gelegt. Sie ist also stets pünktlich, beweist Niveau und ist ein gebildeter Gesprächspartner. Ihre Detailversessenheit kann aber auch zur Schwäche der Jungfrau werden, wenn sie sich beispielsweise in Dingen verliert, die sie zu perfekt zu Ende bringen möchte. Auch eine Emotionslosigkeit wird ihr nachgesagt.

Das Element der Jungfrau ist die Erde, das spiegelt sich in ihrem bodenständigen und ruhigen Charakter wider. Symbolisch wird die Jungfrau meist mit dem Buchstaben "m" dargestellt, der am Ende mit einer zusätzlichen geschwungenen Linie versehen ist.

Ist dein Aszendent das Sternzeichen Jungfrau? Dann gehören Pflichtbewusstsein und Ordentlichkeit zu deinen Stärken. Zudem können sich andere zu einhundert Prozent auf dich verlassen. Aufpassen solltest du nur, dass dein Hang zum Perfektionismus nicht ausartet. Zeig dich auch ruhig mal verletzlich und schwach, denn das macht Charakterstärke aus.

Typische Eigenschaften für Jungfrauen

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum du geboren bist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für dich. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein, und es gibt viele weitere Faktoren, die dein Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich trotzdem für die jeweiligen Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Menschen, die im Sternzeichen Jungfrau geboren sind, gelten als fleißig, intelligent und bearbeiten ihre Aufgaben gründlich. Sie lieben es zu beobachten und bleiben als Ratsschlaggeber:in gerne im Hintergrund. Gleichzeitig sind Jungfrau-Geborene neugierig und haben Freude daran, Neues zu lernen. Sie gelten als angenehme Menschen, auf die Verlass ist. Charakteristisch ist auch die Fürsorge von Jungfrauen, denn für ihre Lieben würden sie alles tun.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Durch die objektive und rationale Art kann dieses Sternzeichen auf andere schnell kühl und auch kleinlich wirken. Unbekanntem gegenüber verhält sich die Jungfrau eher misstrauisch und erweckt damit manchmal auch den Eindruck ängstlich zu sein. Jungfrau-Kinder sollte man deshalb am besten früh und regelmäßig mit neuen Situationen konfrontieren, damit sich keine unnötigen Ängste entwickeln beziehungsweise diese früh abgebaut werden können.

Jungfrauen lieben auch ihre Selbstständigkeit und setzen gerne ihren eigenen Kopf durch, da sie nur selten Kompromisse eingehen.

Jungfrau Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Jungfrau-Männer sind häufig schüchtern und eher nüchtern. Sie halten sich gerne im Hintergrund und freuen sich über ihre Rolle als stiller Beobachter. Von Spontanität halten sie nicht viel, ein guter Plan und das Wissen um Sicherheit sind ihnen wichtiger. Sie legen großen Wert auf einen geregelten Tagesablauf.

Sein Herz verschenkt der Jungfrau-Mann nicht so leicht, wenn er verliebt ist, wird es aber ernst: Meist folgen eine Heirat und der Wunsch nach Kindern. Auch wenn sie nicht fürs Flirten gemacht sind, auf Dauer sind Jungfrau-Männer verlässliche Partner.

Jungfrau Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Aus Angst vor Enttäuschung verhalten sich Frauen, die im Sternzeichen Jungfrau geboren sind, meist sehr vorsichtig und erscheinen deshalb oft distanziert und oberflächlich. Will man sie für sich gewinnen, braucht man Durchhaltevermögen. Hast du aber das Herz der Jungfrau gewonnen, kannst du dich über eine loyale Partnerin freuen.

Auch für die weiblichen Vertreterinnen dieses Tierkreiszeichens zählt sorgfältiges Planen zu den Dingen, die ihnen unheimlich wichtig sind. Pläne werden zudem nicht nur aufgestellt, sondern auch durchgezogen. Ändern sich Gegebenheiten oder muss man von Zielen abweichen, kann das die Jungfrau ganz schön aus der Bahn werfen. Im Alltag zeichnet sie sich durch ihr Organisationstalent aus und schafft es leicht, Beruf, Privatleben und Familie unter einen Hut zu bringen.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Jungfrau?

Jungfrau-Geborene sind treue und verlässliche Partner. © IMAGO/Westend61

Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau brauchen eine Partnerin oder einen Partner mit ähnlichen Vorlieben. Sie legen Wert auf gute Bildung ihres Gegenübers, setzen kulturelles Interesse voraus und haben Freude daran, tiefgründige Gespräche zu führen. Diese Dinge zählen für sie häufig mehr als die große Leidenschaft. Ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden ist also nicht ganz einfach. Jungfrau-Geborene gelten deshalb auch, als schwer zu erobern, es benötigt etwas Zeit, bis sie sich Fremden gegenüber öffnen und Vertrauen aufbauen.

In einer Partnerschaft verhält sich das Sternzeichen Jungfrau loyal, treu und zuverlässig. In ihrem Verhalten und beim Treffen von Entscheidungen ziehen sie meist den Verstand dem Herzen vor. Jungfrauen sind auch für eine Ehe oder feste Partnerschaft geeignet, wechselnde Affären sind nicht ihr Ding.

Jungfrauen brauchen einen einfühlsamen und verlässlichen Menschen an ihrer Seite. Welches Sternzeichen passt also zum Sternzeichen Jungfrau? Harmonie besteht zum Beispiel mit dem Sternzeichen Krebs, denn der Krebs ergänzt die analytische Art der Jungfrau mit seiner Kreativität. Aber auch mit einem Skorpion kann sich eine bereichernde Beziehung entwicklen. Gemeinsame Interessen teilt das Sternzeichen Jungfrau mit dem Schützen. Auch die Verbindung von Jungfrau und Jungfrau ist vielversprechend, da eine grundsätzliche Harmonie über die Prioritäten des Lebens herrscht und es kaum Auseinandersetzungen geben wird.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Jungfrau aus?

Ihre Vorliebe für Details macht die Jungfrau zu einem sehr aufmerksamem Menschen, mit dem sich wunderbar anregende und intellektuelle Gespräche führen lassen.

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Jungfrau gut?

Jungfrau-Geborene gelten als Hypochonder, wenn es um gesundheitliche Beschwerden geht. Da sie den Dingen eher kritisch gegenüber stehen und ihr Leben meist von Vorsicht geprägt ist, ist auch die Angst vor möglichen Erkrankungen bei diesem Sternzeichen häufig größer als bei anderen Tierkreiszeichen.

Seine Umgebung ständig zu beobachten, zu analysieren und zu verarbeiten, das kann schonmal auf den Magen schlagen. Der Verdauungstrakt bereitet den Jungfrauen deshalb oft Beschwerden. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für dieses Sternzeichen deshalb besonders wichtig. Außerdem kann es Jungfrauen helfen, Probleme und Ärger nicht nur herunterzuschlucken, sondern sich zu öffnen und mit anderen darüber zu sprechen.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Jungfrau

Die Jungfrau arbeitet strukturiert und ordentlich. © imago/Westend61

Wenn es unter den Sternzeichen ein Naturtalent im Organisieren und Planen gibt, dann ist es die Jungfrau. Mit ihrer Intelligenz und dem Wunsch, sich weiterzubilden und dazuzulernen, stehen ihr beruflich meist viele Türen offen. Ihr gepflegtes Äußeres und die guten Umgangsformen passen wunderbar in die Geschäftswelt.

Auch wenn Jungfrau-Geborene fleißig sind, drängen sie nicht an die Macht. Es geht ihnen weniger um Ruhm oder Anerkennung, sondern um das Vollenden einer gelungenen Aufgabe und die Möglichkeit, mit ihrem Job etwas bewirken zu können.

Als Lehrer:in liefern sie in der Regel perfekte Arbeit ab, auch der Beruf der Journalistin oder des Journalisten ist für Jungfrauen ideal. Arbeitet das Sternzeichen Jungfrau in einem Sekretariat, kann man davon ausgehen, dass immer alles ordentlich ist und rechtzeitig erledigt wird.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Jungfrau

Puzzeln gehört zur Lieblingsbeschäftigung von Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau. © IMAGO/Westend61

Da sich die Jungfrau gerne geistig anstrengt, passen zu diesem Sternzeichen Hobbys, bei denen Köpfchen gefragt ist. Puzzles oder Rätselspiele sind genau das Richtige. Auch das Komponieren oder Recherchieren unterschiedlicher Dinge liegen der Jungfrau.

Promis, die im Sternzeichen Jungfrau geboren sind