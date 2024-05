Sternzeichen Waage: Typische Eigenschaften des Luftzeichens! 

Hier liest du alles über das Sternzeichen Waage, was für Frauen mit dem Sternzeichen Waage typisch ist und welche Merkmale für Waage-Männer charakteristisch sind. Worauf es Waage-Geborenen in der Liebe ankommt, welche Jobs zu ihnen passen und was sie auszeichnet.

Sternzeichen Waage - Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Wer zwischen 24. September und 23. Oktober geboren ist, gehört zum Tierkreiszeichen Waage. Der Waage wird der Planet Venus zugeordnet, Liebe und Schönheit spielen also eine große Rolle in ihrem Leben. Ihr Element ist die Luft. Das Sternzeichen Waage steht nicht nur für Ausgewogenheit und Harmoniebedürfnis, es ist gleichzeitig ein Symbol für Gerechtigkeit und Justiz. Waagen sind dementsprechend sehr diplomatische und freundliche Menschen, können sich gut benehmen und streben aber auch nach Anerkennung. Wenn alle um sie herum zufrieden sind und Harmonie herrscht, sind sie glücklich. Was Waagen dagegen hassen? Wenn jemand ungerecht oder schlecht behandelt wird. Streit gehen sie am liebsten aus dem Weg oder versuchen die Wogen zu glätten, sobald sie Unstimmigkeiten beobachten.

Dargestellt wird die Waage meist mit einem Waagebalken und zwei verbundenen Waagschalen. Das astrologische Symbol erinnert mehr an eine halbversunkene oder aufgehende Sonne am Horizont. Das könnte damit zusammenhängen, dass das Symbol möglicherweise ägyptischen Ursprungs ist und die Waage dort in astrologischen Texten mit "Horizont" bezeichnet wird.

Menschen mit dem Aszendenten Waage gelten als fröhliche Schöngeister, die man gerne um sich hat oder sogar zu seinen Freunden zählen kann. Waage-Aszendenten haben immer ein offenes Ohr, sehen gut aus und lieben Harmonie und Frieden.

Typische Eigenschaften für Waagen

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum die Waage geboren ist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für sie. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt viele weitere Faktoren, die das Wesen der Waage beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich trotzdem für das Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Wenn Harmonie herrscht, fühlen sich Waagen wohl. © imago images/Shotshop

Menschen mit dem Sternzeichen Waage sind ausgeglichen und harmoniebedürftig. Kommt es zu einem Streit, fungieren sie als Vermittler, auch wenn sie in die Unstimmigkeiten gar nicht involviert waren. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sehen in den Dingen erstmal das Positive.

Typisch ist auch ihr Sinn für Ästhetik. Kunst und Kultur faszinieren Waagen, sie umgeben sich gerne mit schönen Dingen. Auch auf ihr Äußeres legen sie viel Wert und wissen sich passend zu kleiden und zu verhalten.



Waagen sind kontaktfreudig und halten den Austausch mit anderen für sehr wichtig. Sie geben sich gerne unbekümmert, sie können aber dennoch sensibel sein und nicht ganz so ausgeglichen, wie sie sich oft zeigen.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Zu den Schwächen von Waage-Geborenen zählt vor allem ihr Unvermögen, Nein zu sagen. Aus Sorge vor möglichen Konflikten scheuen sie sich, Dinge offen abzulehnen und abzusagen. Waagen positionieren sich also nicht eindeutig und haben Probleme, Entscheidungen zu treffen. Das kann schnell zu Missverständnissen führen, die Situationen erst recht kompliziert machen können.

Vertreterinnen und Vertreter des Sternzeichen Waage möchten es immer allen recht machen und haben deshalb auch Schwierigkeiten, die Dinge unter einen Hut zu bekommen. Unpünktlichkeit ist deshalb für sie auch charakteristisch.

Waage Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Der Waage-Mann ist gebildet und fällt mit seinem gepflegten Erscheinungsbild und seinen guten Manieren auf – ein echter Gentleman. Er ist ein loyaler und einfühlsamer Partner, den man aber erst beharrlich erobern muss. Waagen flirten nämlich gerne und möchten das Gefühl haben, begehrt zu werden. Für mehr reicht es aber meist nicht. Tief im Inneren sind Waagen aber Romantiker und glauben an die große Liebe – nur festlegen können sie sich eben nicht. Mit den Jahren fällt ihnen das aber leichter. Ein Harmoniebedürfnis und die Suche nach Gerechtigkeit prägen das Verhalten des Waage-Manns, er ist als perfekter Teamplayer bekannt.

Spürt er Ungerechtigkeit, verkündet er aber gerne offen, dass er damit nicht einverstanden ist. So kann er andere schonmal vor den Kopf stoßen.

Waage Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Weibliche Waagen haben ein Faible für Schönes und erheben hohe Ansprüche an Lebensstandard und Partner oder Partnerin. Sie haben genaue Vorstellungen von einer Beziehung und möchten die auch erfüllt wissen. Viele Menschen fühlen sich von Waage-Frauen angezogen, sie haben ein gepflegtes und elegantes Äußeres und lieben den geistigen Austausch, das wirkt attraktiv.

Auf Geld zu achten macht der Waage wenig Spaß, sie investiert es lieber in Dinge, die für sie zum Genuss des Lebens dazugehören.

Zu den Schwächen der Waage-Frauen gehört vor allem ihre Unentschlossenheit, sogar bei Kleinigkeiten kann sie sich kaum festlegen. Aufpassen muss sie, dass ihr Harmoniebedürfnis nicht ausgenutzt wird. Denn aus Sorge vor einem Streit gibt sie lieber nach und beharrt nicht auf ihrem Recht. Oft stellt sie ihre eigenen Wünsche zurück.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Waage?

Am Partner rummeckern? Das gibt es beim Sternzeichen Waage nicht. In einer Beziehung nehmen Waagen den anderen so an, wie er ist. © IMAGO/Shotshop

Waagen mögen Komplimente und brauchen Anerkennung, sie selbst sind bei der Partnerwahl aber sehr anspruchsvoll. Waagen fühlen sich zu schönen Menschen hingezogen und sehen sich gerne nach ihnen um – auch wenn sie in einer Beziehung sind. Waagen können treu sein, Treue ist für sie aber nicht selbstverständlich. Hat sich die Waage allerdings für eine Beziehung entschieden, ist sie meist sehr anpassungsfähig und darauf bedacht, Harmonie zu bewahren. Da Waagen Konflikte scheuen, kommen Streitigkeiten selten vor. Durch ihre ausgeprägte Toleranz versuchen viele Waage-Geborene ihren Partner oder ihre Partnerin so anzunehmen, wie sie sind und vielen gelingt das auch.



Welche Sternzeichen zum Sternzeichen Waage passen? Mit einem Löwen findet die Waage einen ebenso starken und loyalen Partner an ihrer Seite. Beide präsentieren sich gerne in der Öffentlichkeit und haben gute Chancen auf eine glückliche Beziehung. Auch mit einem verträumten und ebenso harmoniebedürftigen Fisch kann die Waage eine schöne Zeit verbringen, seine sensible Art beruhigt sie. Beide haben einen ausgeprägten Sinn für das Schöne. Astrologisch gesehen sind auch die Waage und der Zwilling füreinander bestimmt. Sie haben beide eine positive Lebenseinstellung und lassen sich ihre Freiheiten.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Waage aus?

Sie strahlen einen besonderen Charme aus und sind deshalb häufig von vielen Menschen umgeben. Im Kreise ihrer Freunde fühlen sich Waagen am wohlsten.

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Waage gut?

Als Luftzeichen ist die Waage flexibel und wandelbar. Auf andere macht das meist einen unkomplizierten und sorgenfreien Eindruck, innerlich grübeln Waagen aber mehr als man denkt. Erlebtes wird rekonstruiert und mögliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen, abgewogen. Das kann belasten und zu schlaflosen Nächten führen. Waagen sollten darauf achten, ihren Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, damit Abfallprodukte des Stoffwechsels ausgespült werden können. Die Nieren und die Blase gelten nämlich als gesundheitliche Schwachstellen von Waage-Geborenen.

Viele Waage lieben darüber hinaus kulinarische Genüsse und sollten darauf achten, sich trotzdem gesund und ausgewogen zu ernähren. Auch die Bewegung kommt bei ihnen manchmal zu kurz. Sanfte Sportarten wie Tanzen oder Yoga halten Waagen in Form.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Waage

Ein harmonisches und konfliktfreies Miteinander ist Waagen im Job unheimlich wichtig. © IMAGO/Westend61

Das Symbol der Waage steht für Gleichgewicht, Recht und Balance. Dank ihrer diplomatischen Fähigkeiten schafft es das Sternzeichen Waage auch zwischen zerstrittenen Menschen zu vermitteln oder Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu räumen. Dementsprechend gibt es unter ihnen viele Anwälte oder Richter. Aber auch in kreativen Berufen können sich Menschen, die im Sternzeichen Waage geboren sind, wunderbar entfalten: die Innenarchitektur, Kunst oder Modebranche bilden häufig ihr Arbeitsumfeld.

Waage-Geborene schaffen es, harte Arbeit mit wichtigen Pausen und schönen Momenten zu verbinden. Sie richten sich ihren Arbeitsplatz hübsch ein und schaffen eine harmonische und freundschaftliche Atmosphäre, in der sich auch Kolleg:innen wohl fühlen.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Waage

Sich abends hübsch machen und essen gehen, das lieben Waagen. © imago images/Panthermedia

Waagen gehen gerne schick essen, besuchen Konzerte oder Theatervorführungen. Mit kreativen Hobbys können sich Menschen mit dem Sternzeichen Waage stundenlang beschäftigen. Sie lieben das Tanzen, Malen, Singen oder Schneidern, am besten werden gleich mehrere Sinne dabei angesprochen. Auch das Dekorieren des eigenen Zuhauses oder das Stylen vor dem Spiegel zu Hause gehören zu ihren Freizeitbeschäftigungen.

Promis, die im Sternzeichen Waagen geboren sind

Kim Kardashian (21. Oktober 1980)

Candice Swanepoel (20. Oktober 1988)

Zac Efron (18. Oktober 1987)

Dakota Johnson (04. Oktober 1989)