Hier erfährst du alles über das Sternzeichen Zwillinge, was für Frauen mit dem Sternzeichen Zwillinge typisch ist und welche Merkmale für Zwillinge-Männer charakteristisch sind. Worauf es Zwillinge-Geborenen in der Liebe ankommt, welche Jobs zu ihnen passen und was sie auszeichnet.

Anzeige

Sternzeichen Zwillinge – Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Du bist zwischen dem 21. Mai und 21. Juni geboren? Dann gehörst du zum Sternzeichen Zwillinge, dem dritten Zeichen des Tierkreises. Menschen mit diesem Sternzeichen sind häufig voller Energie, kontraktfreudig und erfolgreich. Zwillinge fallen außerdem gerne auf, lieben es im Mittelpunkt zu stehen und sind die geborenen Entertainer.

Zugeordnet wird dem Sternzeichen Zwillinge das Element Luft, herrschender Planet ist Merkur. Er verschafft Zwillinge-Geborenen den klaren und schnellen Verstand, sowie ihre Kommunikationsgabe. Im Umgang mit Schrift und Sprache sind sie wahre Meisterinnen und Meister. Dargestellt wird das Sternzeichen Zwillinge als zwei sich umarmende junge Männer. Das astrologische Symbol zeigt zwei gerade Linien, die über Halbkreise verbunden sind, das entweder als Zeichen für die römische Zahl zwei oder eben als Zwillinge gedeutet wird.

Den Aszendenten Zwillinge bezeichnen viele als den klassischen Sonnenschein. Auch er mag das Rampenlicht und fasziniert andere mit seiner lebenslustigen und charmanten Art. Er hat einen scharfen Verstand, aber Schwierigkeiten, mit Gefühlen umzugehen, und legt sich – typisch für das Sternzeichen Zwillinge – nur ungern fest.

Typische Eigenschaften für Zwillinge

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum du geboren bist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für dich. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt viele weitere Faktoren, die dein Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweise lassen sich trotzdem für dein Sternzeichen festlegen.

Anzeige

Anzeige

Positive Eigenschaften und Stärken

Zwillinge sind beliebt und haben meist einen großen Freundeskreis. IMAGO/Shotshop

Zwillinge sind sehr gesellig und haben meist einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Sie sind Menschen gegenüber stets aufgeschlossen und durch ihre offene und tolerante Haltung bei vielen beliebt. Ihre fröhliche Art steckt an und es macht Spaß von ihrem Tatendrang mitgerissen zu werden. Auch wenn sie selbst gerne reden, sind sie auch in der Lage, anderen zuzuhören und Trost zu spenden. Nur bei den eigenen Gefühlen hält sich der Zwilling gerne bedeckt und gewährt nur wenigen Einblicke in sein Inneres.

Herausforderungen geht das Sternzeichen Zwillinge mit Leichtigkeit und Optimismus an. Ihr scharfer Verstand lässt Zwillinge Dinge schnell begreifen und in die Tat umsetzen. Langes Nachdenken und Zweifeln gibt es bei Zwillingen nicht, sie sind Macher.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Bei Routine oder Alltags-Trott fühlen sich Zwillinge sofort wie zugeschnürt und wollen aus der Enge ausbrechen. Ihren Wohnort oder ihren Job wechseln sie deshalb auch öfter als andere Sternzeichen und werden manchmal als unzuverlässig empfunden. Was ein Zwilling gestern noch gesagt hat, kann am nächsten Tag schon wieder vergessen oder ganz anders sein. Er ist also wechselhaft, ungeduldig und ändert seine Meinung schnell. Das macht den Umgang mit ihm nicht immer einfach.

Da Zwillinge neugierig sind und sich meist für viele Dinge gleichzeitig interessieren, kommt es auch vor, dass sie sich einer Sache nicht vollkommen hingeben und Probleme damit haben, Entscheidungen zu treffen oder sich nicht festlegen können.

Dass sie intelligent sind und eine schnelle Auffassungsgabe haben, darüber sind sich Zwillinge durchaus bewusst. Sie sollten aufpassen, nicht zu überheblich aufzutreten.

Zwillinge Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Der Zwillinge-Mann ist charmant und flirtet gerne. imago images/Shotshop

Dem Charme des Zwillinge-Mannes erliegt fast jede:r. Mit seiner selbstbewussten und leidenschaftlichen Art wickelt er Verehrer:innen gekonnt um den Finger und liebt es zu flirten. Aber Vorsicht: Der Zwilling hat einen großen Drang zur Unabhängigkeit und fühlt sich in Beziehung schnell seiner Freiheit beraubt, deshalb kann es durchaus passieren, dass er sich in eine Affäre stürzt.

Wem es wichtig ist zu planen, wird mit dem Zwillinge-Mann nicht glücklich werden. Er ist nämlich sehr spontan und hat keine Lust darauf, große Pläne für irgendetwas zu schmieden.

Zwillinge Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Die Zwillinge-Frau ist eine gern gesehen Gästin, denn sie ist kommunikativ, charmant und humorvoll. Mit einer Zwillinge-Frau im Freundeskreis ist Spaß und Action vorprogrammiert, denn sie ist vielseitig interessiert, eine tolle Gesprächspartnerin und immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Langeweile kommt mit ihr bestimmt nicht auf. Sie bekommt, was sie will und weiß auch, wie sie ihre Ziele erreichen kann.

Anzeige

Mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Zielstrebigkeit kommt sie auch beruflich meist weit voran.

Weibliche Zwillinge gelten zudem als wandelbar und überraschen ständig mit neuen Outfits oder Looks. In ihr leben einfach mehrere Persönlichkeiten, die immer wieder neu inszeniert werden wollen.

Die passende Partnerin oder Partner für dieses Sternzeichen sollte der Zwillinge-Frau ermöglichen, ihre Spontanität und Abenteuerlustigkeit auszuleben und sie keinesfalls in ihrer Freiheit einschränken.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Zwillinge?

Zwillinge werden selten mit der ersten Partnerin oder dem ersten Partner alt, denn sie lieben Abwechslung und können Versuchungen nur schwer widerstehen. Es kommt zwar schon vor, dass sie sich spontan zu einer Heirat hinreißen lassen, meist ist die Ehe dann aber nicht von Dauer. Hat sich der Zwilling verliebt, ist er schnell auf Wolke Sieben und spricht von der großen Liebe, oft verfliegt dieses Gefühl aber nach ein paar Wochen und er guckt sich nach einer neuen Bekanntschaft um. Hat sich der Zwilling aber ausgetobt und lebt in einer Beziehung, die ihn erfüllt, bleibt er treu.

Wer diesem schnellen Tempo standhalten kann? Ein starker Löwe passt wunderbar zum quirligen Zwilling. Beide begegnen sich auf Augenhöhe, lieben den großen Auftritt und ergänzen sich in vielen Dingen. Auch eine lebensfrohe Waage kommt gut mit einem Zwilling aus, eine Beziehung dieser beiden Sternzeichen ist oft von Dauer. Verlieben sich ein Schütze und ein Zwilling, stehen die Chancen auf eine glückliche Zukunft laut den Sternen hoch. Beide reisen gerne, sind wissbegierig und gewähren sich ihre Freiheit.

Wer der beste Partner für das Sternzeichen Zwillinge ist? Das erfährst du in unserem Partnerhoroskop.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Zwillinge aus?

Zwillinge vertrauen darauf, dass immer alles gut werden wird, das ist bewundernswert. Kritik prallt an ihnen ab, und sie lassen sich auf ihrem Weg von nichts und niemanden abbringen.

Anzeige

Anzeige

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Zwillinge gut?

Zwillinge sind geistig und körperlich sehr aktiv und gefühlt immer in Bewegung. Diese Rastlosigkeit kann mit der Zeit aber auf die Gesundheit schlagen und in Stress ausarten. Mediation oder Yoga helfen dem Sternzeichen, zur Ruhe zu kommen und fit zu bleiben. Außerdem sollten Zwillinge auf ihre Atmung achten und versuchen auch zwischendurch immer mal wieder kurz inne zu halten. Fühlt sich das Sternzeichen nämlich eingeschränkt oder überlastet, kann es zu Asthma neigen.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Zwillinge

Mit seiner optimistischen Art hat das Sternzeichen Zwillinge den Erfolg meist auf seiner Seite. IMAGO/Westend61

Zwillinge haben oft mehrere Ziele vor Augen, die sie fast spielerisch zu erreichen scheinen. Sie sind so optimistisch, dass sie keine Angst vor Niederlagen haben und ihnen gelingt meist auch, was sie sich vornehmen. Mit ihrer Sprachgewandtheit und Überzeugungskraft haben sie beruflich gute Aufstiegschancen und sind in Teams meist die treibende Kraft, die andere begeistert. Zwillinge haben zudem einen ausgeprägten Erfindergeist und bei jedem Problem schnell eine Lösung parat. Vertreteri:nnen dieses Sternzeichens finden ihre Berufung häufig als Moderator:in, Texter:in oder in einem anderen Kommunikationsberuf. Auch als Verkäufer:in glänzen sie.

Das Sternzeichen Zwillinge braucht geistige Abwechslung und Anregung, damit es sich nicht langweilt. Zwillinge haben einfach zu großen Spaß daran, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wird ihnen das nicht ermöglicht, sehen sie sich schnell nach etwas anderem um.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge lieben es, auch in ihrer Freizeit Herausforderungen anzugehen. Den Adrenalin-Kick bekommen sie zum Beispiel bei Extrem-Sportarten wie Klettern oder Mountainbiken in den Bergen. Auf Reisen hält ein Zwilling immer nach dem Besonderen und Außergewöhnlichen Ausschau und sucht auch in fremden Ländern den Nervenkitzel. Zwillinge können auch gut allein verreisen, da sie überall schnell Anschluss finden und keine Probleme haben auch auf fremde Menschen zuzugehen.