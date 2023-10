Das Wichtigste in Kürze Besonders wichtig für das perfekte Tinder-Profil sind die richtigen Fotos sowie ein guter Profiltext.

Sei authentisch, bodenständig und nahbar.

Frage Freund:innen um Rat, wenn du Hilfe brauchst.

Anzeige

Du bekommst keine Matches auf Tinder? Ein paar kleine Tricks können Wunder wirken: Wir verraten dir, wie du dein Profil erfolgreich gestalten kannst und was absolute No-Gos sind.

Was ist wichtig für ein Tinder-Profil?

Dating-Apps zählen mittlerweile zu den beliebtesten Möglichkeiten, um neue Menschen kennenzulernen. Während die einen lediglich auf der Suche nach kurzweiligen Begegnungen und neuen Erfahrungen sind, suchen die anderen nach der Liebe ihres Lebens. Unabhängig davon ist es den meisten wichtig, einen guten ersten Eindruck zu machen. Klar, schließlich sollen auch die nach rechts swipen, die man selbst gerne daten würde. Aber wie erhöht man seine Chancen auf einen Swipe und worauf kommt es beim Tinder-Profil wirklich an?

Ob es einem gefällt oder nicht: Bei Dating-Apps wie Tinder beruht der erste Eindruck auf der Optik. Das Profilbild ist das erste, was uns angezeigt wird - und danach entscheiden wir innerhalb weniger Millisekunden, ob es sich "lohnt", einen genaueren Blick auf das Tinder-Profil zu werfen oder eben nicht. Die Optik stimmt und auch die anderen Fotos scheinen vielversprechend? Dann führt der nächste Blick zur Tinder-Bio, den ausgewählten Interessen, der Lieblingsmusik und den Absichten.

Anzeige

Anzeige

Tinder-Account anlegen: So geht's

Der erste Schritt zum nächsten Date ist, sich erstmal ein Tinder-Profil anzulegen. Das klappt so:

Lade dir die Tinder-App für Android oder iOS herunter. Tippe auf Konto erstellen. Gib deine Handynummer ein und verifiziere sie. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib deine E-Mail-Adresse ein und verifiziere sie. Verknüpfe ein Konto. Alternativ kannst du auch dein Apple-, Google- oder Facebook-Konto verknüpfen. Nun erstellst du dein Profil.

Erledigt? Dann geht es nun an die Details wie Bilder und Text. Authentizität wirkt anziehend. Was macht dich besonders, was unterscheidet dich von anderen? Das heißt nicht, dass du wirklich private Informationen über dich herausgeben sollst. Ganz im Gegenteil. Teile nur Bilder und Infos, mit denen du dich wirklich wohlfühlst. Auch wenn Tinder eine sehr gute Möglichkeit ist, um zu daten, schütze deine Privatsphäre.

Anzeige

Im Clip: Genau hinsehen bei Tinder - viele Nutzer:innen sind vergeben

Das Tinder Profil ausblenden/pausieren

Du hast jemanden kennengelernt oder einfach genug von der App und möchtest eine Pause einlegen? Dann kannst du dein Tinder-Profil ganz einfach eine Zeit lang verbergen:

Logge dich in die Tinder-App oder bei Tinder.com ein. Tippe auf das Profilsymbol. Klicke auf Einstellungen und scrolle zu "Mich bei Tinder zeigen". Dort kannst du dein Profil vorübergehend deaktivieren.

Noch ein Hinweis: Profile, denen du ein Like gegeben hast, können dich weiterhin sehen. Daher ist es dir auch möglich, weiterhin mit deinen Matches zu schreiben und in Kontakt zu bleiben. Für alle anderen wirst du nicht mehr in der App angezeigt.

Anzeige

Anzeige

Kann ich mein Tinder-Profil löschen oder deaktivieren?

Solltest du keine Lust mehr auf Online-Dating haben oder eine Partnerin bzw. einen Partner gefunden haben, kannst du dein Profil endgültig löschen. Damit verlierst du automatisch all deine Matches, Nachrichten und andere Informationen, die mit deinem Konto verknüpft sind. So löschst du dein Tinder-Profil:

Logge dich in die Tinder-App oder bei Tinder.com ein. Tippe auf das Profilsymbol. Geh zu Einstellungen und scrolle bis ganz ans Ende der Seite. Tippe dann auf "Konto löschen".

Tinder Profil erstellen: Die besten Tipps

Mit deinem Tinder-Profil machst du im Grunde Werbung für dich selbst und dabei möchtest du dich natürlich von deiner besten Seite zeigen. Anderen den richtigen Eindruck von deiner Persönlichkeit - und nicht nur von deinem Aussehen - zu geben, ist aber gar nicht so einfach. Es braucht die richtigen Infos, die richtigen Bilder und einen gewissen Wiedererkennungswert. Es geht nicht darum, so viele Menschen wie möglich anzusprechen, sondern die richtigen. Die, mit denen du gemeinsame Interessen und Ansichten teilst, und ebenso die, die dir optisch gut gefallen. Wir haben die besten Tipps für dich gesammelt, um bei anderen zu punkten:

Sei authentisch und versuche nicht vorzugeben, jemand zu sein, der bzw. die du gar nicht bist. Das erweckt einen falschen Eindruck und ist auch für dich nur von Nachteil.

Mach dir Gedanken, welchen Eindruck du bei anderen erwecken möchtest. Worauf kommt es dir besonders an und wonach suchst du?

Klare Kommunikation! Du wünscht dir eine feste Partnerschaft oder nur etwas Lockeres? Dann mach das auch in deinem Profil deutlich. Das verhindert Missverständnisse und verschwendete Energie.

Gibt es besondere Interessen, politische oder religiöse Ansichten oder andere Dinge, die dir persönlich wichtig sind? Dann teile das deinen potenziellen Dates auch auf deinem Tinder-Profil mit.

Überlege dir, was du bei anderen gerne lesen oder sehen würdest. Es lohnt sich, wenn du dir beim Erstellen deines Profils Zeit nimmst und Wünsche, persönliche Dinge sowie Erwartungen sorgfältig ausformulierst.

Sei nahbar und gestalte dein Profil und persönliche Informationen nicht zu tabellarisch. Das Ganze ist immer noch eine lockere Angelegenheit.

Weniger ist mehr - oder doch nicht? Du machst dein Profil spannender, indem du es mit persönlichen Dingen füllst. Gleichzeitig ist unsere Aufmerksamkeitsspanne kurz und nur wenige lesen sich gerne einen ganzen Roman durch.

Bleib entspannt und nimm dir selbst den Druck. Auch, wenn du auf der Suche nach der großen Liebe bist.

Am Wichtigsten sind dein Profiltext sowie die Fotoauswahl. Sie machen den ersten Eindruck aus, den du bei anderen erweckst, und sind oft entscheidend für den Swipe nach links oder rechts.

Der ideale Profiltext für Tinder

Du musst keine ganze Autobiografie niederschreiben, aber ein paar nette Worte über dich oder wonach du suchst, können ausschlaggebend dafür sein, ob es zu einem Match kommt oder nicht. Viele denken, dass die Bio besonders kreativ oder witzig sein muss. Sollte dir das gelingen, ist das super. Wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Einigen fällt so etwas einfach leichter als anderen. Wichtig ist doch nur, dass du authentisch bleibst und nicht zu dick aufträgst.

Du hast jemanden entdeckt, der oder die dich interessiert? So kannst du jemanden auf Tinder anschreiben: Diese ersten Sätze kommen wirklich gut an und sichern dir ein Date! Du möchtest Bumble einmal ausprobieren? So funktioniert die App. Und das sind die 11 Dating-Typen, die man beim Flirten im Internet so trifft…

Die perfekte Fotowahl für dein Tinder

Die perfekte Fotowahl für dein Tinder-Profil besteht aus drei bis fünf Bildern und zeigt dich in Nah- aber auch Ganzkörperaufnahmen. Das können Schnappschüsse sein oder du fragst Freund:innen, ob sie mal ein schönes Bild von dir machen. Das Ganze sollte jedoch nicht zu gestellt wirken, und du musst auch nicht wie wild rumposieren. Du kannst mit den Bildern ebenso deine Interessen zeigen. Hast du ein Hobby oder kochst du gerne? Das könnte ein gutes Motiv sein. Diese Dinge solltest du vermeiden:

unscharfe Bilder

halbnackte Bilder

Bilder, auf denen du nicht zu erkennen bist

abgehobene/protzige Motive

Bilder mit Freund:innen, die zu erkennen sind

zu viele Filter

Tinder Profil Tipps für Mann und Frau

Für Mann und Frau gelten dieselben Regeln für ein Tinder-Profil - es gibt keine Unterschiede. Präsentiere dich offen, freundlich und bodenständig. Alles andere kann auf deine potenziellen Matches schnell abschreckend wirken.

Muss man gut aussehen, um Matches zu bekommen?

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Sei dir deiner eigenen Schönheit bewusst und gehe mit Selbstvertrauen an die Sache. Wirklich ratsam sind Profilbilder, durch die andere einen guten Eindruck von dir erhalten können. Alles andere kannst du nicht beeinflussen. Und sowieso, im Grunde zählen Persönlichkeit und Ausstrahlung. Das wiederum ist durchaus etwas, das du direkt beeinflussen kannst. Deine Ausstrahlung kannst du beispielsweise dadurch verbessern, indem du dir deiner Stärken, Talente, Erfolge und insbesondere deines Werts bewusst wirst. Nicht alles lässt sich erlernen, allerdings kannst du Eigenschaften wie Individualität, Authentizität, Souveränität, starkes Selbstbewusstsein oder auch Begeisterungsfähigkeit schon auf Bildern erkennen. Die Körpersprache gibt darüber Auskunft. Beim Treffen gilt es dann, mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen. Vergiss allerdings nie, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und nur weil ihr auf einer Dating-Plattform matcht, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch offline miteinander harmoniert.

Beispiele für gute Tinder-Profile

Du bist auf der Suche nach guten Beispielen für dein Tinder-Profil? Dann höre dich doch mal bei Freund:innen um, was ihnen bei Dating-Profilen wichtig ist, und worauf sie Wert legen. So kannst du ganz einfach deine eigene kleine Studie durchführen und bekommst mit Sicherheit ein paar gute Ratschläge. Ist dein Profil erstmal angelegt, kannst du dir die Profile von anderen genauestens anschauen und deine Angaben nach deinen Vorstellungen anpassen.

Wie erkenne ich ein Fake-Profil auf Tinder?

Fake-Profile begegnen uns leider nicht nur auf Facebook, Instagram und Co., sondern auch auf Dating-Apps wie Tinder. Manchmal sind sie so gut gemacht, dass sie sich nur schwer erkennen lassen. Dennoch gibt es ein paar eindeutige Hinweise darauf, dass hier jemand ein falsches Spiel spielt. Es kann sich dabei um Bots handeln, die andere mit hübschen Bildern und netten Nachrichten dazu verführen wollen, auf einen Link zu klicken, der zu einem angeblichen Chat außerhalb von Tinder führen soll. Dahinter verbergen sich dann diverse Schad-Softwares, Malware-Apps und andere betrügerische Inhalte, die so auf dem Smartphone oder PC landen.

Zudem gibt es leider auch Menschen, die es einfach nicht gut mit uns meinen, anderen falsche Hoffnungen machen wollen oder durch Bilder von anderen versuchen, mehr Matches zu erhalten. Du kannst dich nicht immer davor schützen, allerdings gibt es ein paar gute Tipps, wie du die Gefahr, auf so ein Profil hereinzufallen, minderst:

Sollten die Bilder zu perfekt und quasi wie aus einem Katalog erscheinen, ist Vorsicht geboten.

Es gibt nur ein einziges Profilbild auf dem Account und fast keinerlei Informationen? Auch hier ist es gut, sich vorzusehen!

Betrüger:innen befinden sich häufig im Ausland. Achte auf sprachliche Auffälligkeiten, die sich nicht wirklich erklären lassen.

Es gibt keinerlei persönliche Informationen, und auch im Chat möchte die andere Person nichts über sich selbst verraten oder gibt nur spärliche Antworten? Kein gutes Zeichen!

Falls dich jemand schon nach kurzer Zeit nach wirklich persönlichen Dingen fragt, solltest du dich lieber distanzieren.

Gleiches gilt für die Geldsorgen-Masche: Ihr kennt euch kaum bzw. habt euch noch nie gesehen und jemand bittet um finanzielle Hilfe? Hier sollte unter Umständen sogar die Polizei eingeschaltet werden.

Schwarm finden: Tinder-Profil suchen

Du hast einen Schwarm oder möchtest wissen, ob jemand aus deinem Freundeskreis ein Tinder-Profil besitzt? Da müssen wir dich enttäuschen! Es gibt keinerlei Möglichkeiten, bei Tinder nach einem bestimmten Profil zu suchen. Zum Glück! Natürlich wäre es schön, wenn wir unseren Crush einfach auf Tinder finden und matchen könnten, jedoch schützt Tinder in diesem Kontext die Privatsphäre der Benutzer:innen und verbindet Menschen lediglich durch den Algorithmus. Was du machen kannst, ist, unter deinen Matches nach einer bestimmten Person zu suchen. Durch das Message-Symbol gelangst du in deine Nachrichten und kannst den Namen in die Suchleiste eingeben.