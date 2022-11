Auch in diesem Jahr sind wir sehr gespannt, was das Wetter Richtung Jahresende mit sich bringt. Können wir uns auf Schnee in der Adventszeit und vielleicht sogar weiße Weihnachten freuen? Wie die Wetterlage zur Adventszeit aussehen könnte und ob unser Wunsch nach weißen Weihnachten in Erfüllung geht: Meteorolog:innen geben eine Einschätzung ab.

Anzeige

Wetter am 1. Advent

Konnten wir uns im Oktober und Anfang dieses Monats noch über warme und teils sonnige Tage freuen, so sollten wir uns ab Ende November auf kühlere und wechselhafte Zeiten einstellen. Zunächst soll ab dem 19. November ein hoher Luftdruck weit östlich von uns vorherrschen. Die Tiefdruckgebiete südlich und nördlich von uns sollen ein feucht-schmuddeliges Wetter verursachen. In den Mittelgebirgslagen kann es aber sogar tatsächlich durchaus für Schnee reichen.

Im Clip: So wahrscheinlich ist weiße Weihnachten in diesem Jahr. Experten:innen klären auf:

Richtung 1. Advent, der dieses Jahr am 27. November ist, sollen die Temperaturen jedoch wieder steigen. Der Grund: Hochdruckeinfluss und Tiefs im Norden Deutschlands. Viele Schneefans müssen sich demnach weiterhin gedulden.

Wetter Dezember 2022

Laut des europäischen Wettermodells ECMWF soll es im Westen Deutschlands einen zu geringen und im Rest des Landes lediglich einen durchschnittlichen Niederschlag geben, sodass eher keine oder nur wenige Schneeflocken im Dezember 2022 zu erwarten sind.

Anzeige

Anzeige

Das amerikanische Modell NOAA prognostiziert durchschnittlich mehr Niederschlag. So könnte es im Weihnachtsmonat immerhin in den Mittelgebirgslagen zu Schneefall kommen. Im südwestlichen Teil Deutschlands soll es allerdings laut aktuellem Stand eher zu trocken sein. Laut den Berechnungen sieht es also nicht nach Schnee an Weihnachten aus - zum aktuellen Zeitpunkt. Das kann sich natürlich noch bis Ende Dezember ändern. Es gibt also doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer auf weiße Weihnachten in diesem Jahr.