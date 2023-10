WhatsApp-Trick: So siehst du, wer dich heimlich stalkt

Du willst wissen, wer dir heimlich auf WhatsApp nachspürt? Hier ist ein Hinweis: Die Status-Funktion kann dabei eine Rolle spielen. Mithilfe dieses Tricks kannst du jetzt kinderleicht herausfinden, wer dich auf WhatsApp stalkt...

Fotos und Videos im WhatsApp-Status teilen - das machst du nahezu täglich? Und jetzt möchtest wissen, ob dein:e Ex immer noch häufig an dich denkt und dich vielleicht sogar heimlich auf WhatsApp stalkt? Oder hast du einen neuen Schwarm, mit dem du bereits Nummern ausgetauscht hast, aber du fragst dich, ob er wirklich an dir interessiert ist? Dann aufgepasst! Dank der WhatsApp-Status-Funktion kannst du jetzt sehen, wer deine Storys stalkt. Eine einfache Möglichkeit herauszufinden, wer häufig an dich denkt oder möglicherweise heimlich dein Profil verfolgt.

Im Clip: So kannst du sehen, wer deinen Status abruft

Der geheime WhatsApp-Status-Trick

Du kannst nun schon seit einiger Zeit Bilder oder Texte zu deinem so genannten "Status" auf WhatsApp hinzufügen. Diese Inhalte bleiben dann für 24 Stunden sichtbar, bevor sie automatisch wieder verschwinden. Das bedeutet, dass du beispielsweise Bilder von deinem Frühstück, deinem Hund, deinen Freund:innen oder allem, was dir gefällt, teilen kannst. Ähnlich wie bei Instagram und Snapchat hast du dann die Option, nachzuschauen, wer deinen Status bereits angesehen hat. So findest du ganz einfach heraus, wer an deinem Leben interessiert ist. Du machst dir Sorgen um deine Privatsphäre bei WhatsApp? Mit diesem WhatsApp-Trick siehst du, wer deine Nummer abgespeichert hat. Und so kannst du deine Datenschutz-Einstellungen auf WhatsApp prüfen und Profilbild, Status & Co. vor Stalkern schützen. Außerdem: So verhinderst du Spam-Anrufe von unbekannten Rufnummern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Status erstellen & Abrufe checken

1. Gehe in die App und klicke auf die Status-Funktion ganz unten links neben "Anrufe".

2. Füge ein Bild oder einen Spruch hinzu, indem du oben auf dein Profilbild klickst, ein Bild aufnimmst oder aus deinem Album auswählst und es postest.

3. Sobald du deinen Status gepostet hast, kannst du nach oben swipen um zu sehen, wer bereits deine Story angesehen hat.

Tipp: Wenn jemand deine Story immer sofort ansieht, könnte das bedeuten, dass diese Person entweder ständig am Handy hängt oder es einfach nicht abwarten kann, mehr über dich zu erfahren.

So schützt du dich

Du hast gemerkt, dass eine Person deinen Status ständig ansieht und willst schlichtweg nicht mehr, dass er/sie deine Storys sieht? Kein Problem! WhatsApp hat einige Einstellungen, die zu deinem Datenschutz beitragen und dich somit vor ungewollten Blicken schützen. Vor dem Posten deines Bildes kannst du ganz unten auf deinem Bildschirm auswählen, wer deine Story ansehen kann. Du kannst zwischen folgenden Optionen wählen:

Meine Kontakte (all deine Kontakte können deinen Status ansehen)

Meine Kontakte außer (du kannst einzelne Kontakte ausschließen)

Nur teilen mit (einzelne Kontakte auswählbar)

Gut zu wissen: So kannst du WhatsApp-Kontakte sortieren und deine Chatliste übersichtlich gestalten. Möchtest du allerdings weder wissen, wer deinen Status ansieht, noch willst du selber erkannt werden, dann kannst du die Funktion unter: Einstellungen ⟶ Datenschutz ⟶ Lesebestätigung ausstellen. Schon bist du ganz anonym unterwegs, kannst allerdings auch keinen Stalker:innen mehr auf die Schliche kommen.