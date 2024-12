"The Masked Singer" 2024 - Demaskierung in Folge 4: Dieser Weltstar war der Schneemann

Wurde es ihm auf dem Parkett von "The Masked Singer" doch zu heiß? In Folge 4 musste der Schneemann seine Karotte samt Maske lüften - und dieser Promi war darunter versteckt.

Das Wichtigste in Kürze Zehn Masken waren es zu Beginn der Herbststaffel von "The Masked Singer" - doch es werden immer weniger. Auch in Folge 4 wurde eine Maske enthüllt.

Es traf in Folge 4 den Schneemann. Doch welcher heiße Typ steckte nun unter der coolen Maske?

Es traf in Folge 4 den Schneemann. Doch welcher heiße Typ steckte nun unter der coolen Maske?

Der Schneemann ist raus - und mit ihm geht die Musiklegende Lou Bega

Auf ihn tippte wirklich niemand im Rate-Team, dabei ist er dank seines Hits "Mambo Nr. 5" ein echter Weltstar: Lou Bega! Sein (zugegebenermaßen) One-Hit-Wonder war ein weltweiter Nummer-1-Hit und verkaufte sich global über fünf Millionen Mal. Man könnte ihn also schon mal im Radio gehört haben, dennoch tippte keines der Rate-Team-Mitglieder auf die Musiklegende.

Dies lag zum einen daran, dass Lou Bega musikalisch sehr viele ungewohnte Facetten auf der "The-Masked-Singer"-Bühne zeigte, die vom Sound her sehr weit entfernt von seinem Jive-Knaller lagen. Darüber hinaus waren auch die Indizien zum Schneemann nicht besonders einfach für das Rate-Team zu deuten.

Der Schneemann singt den Disney-Klassiker: "When You Wish Upon An Star"

Interview: „Was hab ich da unterschrieben?" Lou Bega zwischen Feuer und Schnee

Vier Wochen lang durfte Lou Bega den Schneemann geben und einmal ganz jemand anders sein. "Das Schönste war, einfach mal etwas machen zu dürfen, das so weit weg von dem ist, was man denkt, dass man machen würde." antworte der Weltstar auf die Frage von Rebecca Mir, was für ihn denn das Schönste an der Show war.

"Ich find es fast schade, dass ich jetzt schon gehen muss", merkte Lou Bega weiter an. Das "fast" hat aber ebenfalls seinen guten Grund: "Aber es ist schon harte Arbeit!" Und weiter äußerte sich der Sänger zum Kostüm: "Was hab ich da unterschrieben?! […] Du schwitzt, es sind 178 Grad und du kannst nicht auf die Toilette."

Dafür durfte er dank "The Masked Singer" selbst ganz neue Seiten an sich entdecken. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich Udo Jürgens so intus hab." resümierte Lou Bega gegenüber Rebecca Mir. Und heute glänzte er mit einem weihnachtlichen Disney-Klassiker im Stile eines Frank Sinatra.

Wie es bei "The Masked Singer" 2024 weitergeht, siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.