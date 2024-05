"The Masked Singer" 2024: Die Lochmann-Brüder im Interview - "Unsere Freunde waren stinksauer!"

Platz zwei für den Flip Flop! Das Power-Duo hat sich bis zur Silber-Medaille gesungen und ließ schließlich die Maske fallen. Darunter: He/Ro. Niemand sorgte für so viele Überraschungsmomente und Entertainment wie Roman und Heiko Lochmann.

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Am Samstag, 18. Mai, fand das große Finale der aktuellen Staffel satt.

Der Flip Flop trat gegen den Floh und das Krokodil an und konnte sich schlussendlich einen grandiosen zweiten Platz sichern.

Das erste Interview nach ihrer Enthüllung als Flip Flop geben die Musiker Roman und Heiko Lochmann in der "ProSieben Aftershow".

Erst war es einer, dann plötzlich zwei!

Das gab es bei "The Masked Singer" noch nie: Der Flip Flop verdoppelte sich in Folge 3 zum Schlappen-Paar und sang von da an im Team weiter. Die Spekulationen darum, welches berühmte Power-Duo unter der Maske steckt, liefen sofort heiß.

Erst im Finale offenbarte sich: Heiko und Roman Lochmann sind der Flip Flop. Natürlich sind sich die Musiker im echten Leben ohnehin sehr nahe. Doch in der 3. Folge wurden sie in ihren Kostümen sogar aneinandergeklebt.

Alle im Studio waren geschockt! Es war eine riesige Überraschung! Palina Rojinski

Nachdem sich die Zwillinge in Folge 1 und 2 abwechseln konnten, performten sie in der dritten Liveshow gemeinsam auf der Bühne und lüfteten damit das wohl gehütete Geheimnis der Maske.

Dass das gar nicht so einfach war, erzählen die beiden im Interview mit der "ProSieben Aftershow".

Ich durfte mich überhaupt nicht bewegen! Heiko Lochmann

Damit die Illusion auch gelingt, mussten sich die Brüder perfekt aufeinander abstimmen.

Roman, der mit dem Gesicht nach vorne performt hat, gab den Takt vor. Heiko durfte sich im Hintergrund fast gar nicht bewegen, damit die orangefarbenen Arme seines Kostüms bis zur Enthüllung versteckt bleiben.

Ein gelungenes Spektakel für alle Zuschauenden.

Die Lizenz zum Umarmen

Nicht nur, dass Flip und Flop gemeinsam performen durften, macht die Maske so besonders. Roman Lochmann berichtet, wie sich jede:r schon beinahe magisch angezogen fühlte vom Kostüm.

Mit der "Lizenz zum Umarmen" schlossen Flip und Flop Backstage alle in die Arme, die wollten.

So konnten wir ganz viel Liebe und Wärme verteilen. Roman Lochmann

Ein verrücktes Gefühl, wie die Zwillinge weiter berichten. "Du kommst in den Raum und alle schauen dich mit großen Augen an. Es ist großartig!"

Im Clip: Die große Enthüllung vom Flip Flop

"Unsere Freunde waren echt sauer!"

Doch leider konnten die Brüder in ihrer Zeit bei "The Masked Singer" nicht alle mit Liebe überschütten. Damit die Show funktioniert, ist strengste Geheimhaltung angesagt.

Nicht mal unsere Eltern wussten Bescheid. Heiko Lochmann

Dazu gehört natürlich auch die ein oder andere Notlüge. "Meine Freunde haben mich nach der ersten Show direkt an der Stimme erkannt. Waren aber nach der zweiten Show natürlich ebenso verwirrt wie alle anderen", plaudert Heiko aus dem Nähkästchen.

Im Clip: Der finale Auftritt mit dem Mysterium

Am Versteckspiel haben die Zwillinge dann aber irgendwann richtig Gefallen gefunden. Die beiden berichten, wie sie sogar Fake Standorte verschickten und falsche Fährten zu ihrem Verbleib legten.

Die Mühe hat sich ausgezahlt: Das aufgeweckte Duo hat es bis ins Finale und auf das Siegertreppchen geschafft. Sie belegen einen grandiosen zweiten Platz in der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer".

"The Masked Singer" - die 10. Staffel verpasst? Alle Folgen zum Nachschauen auf Joyn.