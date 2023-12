"The Masked Singer" 2023 - Enthüllung in Folge 4: Dieser Schauspieler steckte unter der Kiwi-Maske

Der Kiwi begeistert mit "She's Like the Wind" von Patrick Swayze

Der Kiwi will abheben! Bei seinem zweiten Versuch soll der Kiwi endlich fliegen. Mit "She's Like the Wind" von Patrick Swayze begeistert er das Rateteam und die Zuschauer:innen. Doch welcher Promi steckt unter der Maske und kann der Kiwi heute fliegen?