Das Wichtigste in Kürze Heute ist endlich der Start der 8. Staffel von "The Masked Singer" 2023. Alles zu den Sendezeiten.

Ab 20:15 Uhr siehst du zum ersten Mal alle Masken der neuen Staffel in Action. Was dich noch erwartet, erfährst du hier.

Die "The Masked Singer"-Bühne wartet schon sehnsüchtig auf die neuen Masken und ihre spektakulären Auftritte - und heute geht's endlich los! Das erwartet dich.

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne und so ist es auch beim Start jeder Staffel von "The Masked Singer". Denn Zuschauer:innen dürfen sich auf Überraschungen freuen, die sie staunen lassen.

Heute: Mehr Masken

Die Masken haben sich nach und nach zu erkennen gegeben: Der Schuhschnabel, der Igel, das Känguru, das Seepferdchen, der Waschbär und der Pilz - Das waren aber noch nicht alle! Wer ist noch dabei? Wer zeigt sich heute zum ersten Mal auf der Bühne? Heute Abend siehst du, wer in der Frühjahrsstaffel 2023 noch antritt.

Bei "The Masked Singer": Spannende Wettkämpfe

Um der Demaskierung zu entgehen, geben die Stars hinter den Masken alles. In Duellen oder Triellen müssen sie gegen ihre Mitstreiter:innen antreten und die Fans so sehr begeistern, dass sie sie auch in der nächsten Folge sehen wollen.

Diesen Song singt das Känguru heute

Damit du dich schon einmal in die richtige Stimmung bringen kannst, erfährst du hier exklusiv vorab, was das Känguru heute bereithält. Es singt den Song "Blurred Lines" von Robin Thicke. Die lässige Maske hat also vor, dem Publikum ordentlich einzuheizen!

Demaskierung: Die erste Enthüllung

Andernfalls droht ihnen die Enthüllung, bei der sie ihre Identität preisgeben müssen. Der erste Stars des Abends wird demaskiert. Welche Stars geben sich in dieser Staffel die Ehre?

Votings und Quizze in der JoynMe App

Spannendes geht auch in der JoynMe App vor sich. Dort warten Quizze, Votings und viele andere Interaktionsmöglichkeiten auf dich. Lass dir das nicht entgehen.