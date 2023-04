Anzeige

2023 kamen Fans bereits in den Genuss von 4 sensationellen "The Masked Singer"-Folgen. Heute wartet schon die nächste - das Halbfinale - und hält wieder einiges bereit.

Das Finale rückt näher. Im Studio von "The Masked Singer" 2023 macht sich besondere Spannung breit. Die Masken, die jetzt noch im Rennen sind, wollen sicher nicht gerade jetzt ausscheiden.

Eine neue Enthüllung

Doch eine Maske muss gehen. Der Igel, der Schuhschnabel, der Frotteefant, der Toast und Diamantula konnten einer Enthüllung bisher entgehen. Heute muss jedoch eine:r von ihnen seine Identität offenbaren.

Wer schafft es ins Finale?

Der Rest darf sich freuen. Für alle Masken, die ihre geheime Identität wahren und von den Zuschauer:innen in die nächste Runde gewählt werden, geht es schnurstracks ins Finale von "The Masked Singer" 2023.

Diesen Song performt der Toast heute

Um dem Ausscheiden zu entgehen, hat der Toast einen besonders energiegeladenen Song parat. Er singt "Rock You Like A Hurricane" von den Scorpions. Zieht er damit an den anderen Masken vorbei?

Ehemalige Maske im Rateteam

Nicht nur die Fans achten auf jedes Detail, um den Stars unter den Masken schon im Voraus auf die Schliche zu kommen. Das Rateteam hat schon den ein oder anderen Verdacht. Unterstützung erhalten Ruth Moschner und Rea Garvey heute von Sarah Engels.

Die Sängerin war einst selbst als das Skelett dabei. In Staffel 3 schaffte sie es ins Finale und holte sich dort den Sieg. Sie weiß also ganz gut, wie sich die Stars in den Kostümen fühlen - hilft ihr das dabei, die geheime Identität des ein oder der anderen aufzudecken?