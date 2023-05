In der ersten Sendung von "Zervakis & Opdenhövel. Live." begrüßten die beiden Moderator:innen den Musiker James Blunt. Jetzt stellt sich Popstar Ed Sheeran den Fragen von Linda Zervakis im neuen ProSieben-Journal.

Rote Haare, verschmitztes Lächeln und eine Gitarre in der Hand: Müsste man Ed Sheeran beschreiben, würden wohl viele diese Erkennungsmerkmale wählen. Der britische Singer-Songwriter zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Musikern der Welt, hat mehrere Grammys und unzählige andere Preise abgeräumt.

Ed Sheeran im Interview mit Linda Zeravkis

Linda Zervakis trifft Ed Sheeran zum Interview und erfährt unter anderem, warum der Weltstar als Spider-man auf die Straße geht und warum er seine deutschen Fans besonders liebt. Was sie außerdem für spannende Dinge über den Musiker erfährt, siehst du am 27. September um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Im Clip: 15 Minuten mit Ed Sheeran - Was liebt er am meisten in Deutschland?

Biografie von Ed Sheeran

Wie bei vielen anderen Musiker: innen beginnt seine Karriere schon im frühen Kindesalter. In der Schule lernt Ed Gitarre spielen, schreibt seine ersten eigenen Songs und hat dabei Damien Rice als Vorbild. Noch als Teenager entschließt er sich 2008, sein Elternhaus auf dem Land zu verlassen und in die große Stadt nach London umzuziehen. Sein Traum: Berühmt werden.

Erste Konzerte in lokalen Pubs

Der junge Brite spielt viele Konzerte in kleinen Pubs und Bars und filmt sogar eigene Musikvideos. Im Internet gewinnt er zunehmend an Bekanntheit. 2010 wird der Rapper Example auf ihn aufmerksam und bucht das Nachwuchstalent für seine Shows.

Nächster Stopp: USA

Um noch bekannter zu werden, zieht Ed Sheeran in die Vereinigten Staaten. Hier wird der Schauspieler Jamie Foxx auf seine Musik aufmerksam und verhilft ihm zu einem weiteren Karriereschub. Ed produziert seine erste EP, diese landet direkt auf Platz zwei der iTunes-Charts. Auf den ersten Chartsturm folgt ein Plattenvertrag mit Atlantic Records. Seine Debütsingle "The A Team" landete auf Platz neun der Singlecharts, seine zweite EP "+" ("Plus") stieg gleichzeitig auf Platz zwölf der Charts ein.

Der Durchbruch war geschafft

Seit seinem internationalen Durchbruch feiert der heute 30-Jährige einen Hit nach dem anderen und räumt die renommiertesten Musikpreise ab. Für seinen Song "Shape Of You" gewann der Musiker einen Grammy als "Best Pop Solo Performance", für sein Album "Divide" einen in der Kategorie "Best Pop Vocal Album".

Bei so vielen Hits klingelt es in der Kasse: Das geschätzte Vermögen von Ed Sheeran beträgt 170 Millionen Euro.



Neuester Song "Bad Habits"

Mit seiner aktuellen Single "Bad Habits" ist Ed Sheeran ein weiterer internationaler Erfolg gelungen. Im Song erzählt er von schlechten Angewohnheiten, wie er früher bis spät in die Nacht Partys besuchte und regelmäßig Alkohol trank. Diesen Lebensstil bereut er heute.

Familienglück

Im Mai 2015 trafen sich Ed und seine Jugendfreundin Cherry Seaborn auf einer Party in Suffolk wieder. Dort hat es zwischen den beiden gefunkt. Mittlerweile sind sie glücklich verheiratet und im September 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Die Tochter trägt den Namen Lyra Antarctica.

Video: Das war die komplette Sendung vom 20. September 2021

Konzerttournee 2022

Das Warten hat ein Ende – Konzerte sind unter strengen Hygieneauflagen wieder erlaubt. Auch Ed Sheeran lässt sich das nicht zweimal sagen und geht bald auf große Stadion-Tour in Europa. Drei Konzerte wird er in Deutschland spielen:

7. Juli 2022 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen

10. September 2022 im Olympiastadion in München

23. September 2022 im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt Ed Sheeran vier Zusatzkonzerte:

8. Juli 2022 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen

11. September 2022 im Olympiastadion in München

24. September 2022 im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main

25. September 2022 im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main

Welche spannenden Themen die Moderator:innen bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." besprechen, erfährst du immer montags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.