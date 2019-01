Oscars® 2019

Am Sonntag, den 6. Januar 2019, gehen zum 76. Mal die Golden Globe Awards in Los Angeles über die Bühne. Nach den Oscars ist die Golden-Globe-Verleihung die bedeutendste Auszeichnung Hollywoods. Der Gewinn eines Golden Globe gilt als einer der besten Indikatoren für den möglichen Erhalt eines Academy Awards in der Oscar-Nacht am 24. Januar 2019.