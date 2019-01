Oscars® 2019

Die BAFTA-Awards 2019 zählen zu den bedeutendsten Film-Verleihungen in Großbritannien. Für einen BAFTA-Award können Regisseure, Schauspieler, Producer, aber auch Techniker, Musiker und Animateure nominiert werden.

Für die diesjährige BAFTA-Verleihung erhielt "The Favourite" zwölf Nominierungen, unter anderem in den Kategorien "Bester Film" und "Bester Regisseur". Weitere potentielle Oscar-Favoriten wie "Bohemian Rhapsody", "Aufbruch zum Mond" und "A Star Is Born" erhielten jeweils sieben Nominierungen.

Das ist die Liste der BAFTA-Nominierungen 2019:

Bester Film:

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Bester Britischer Film:

Beast

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Stan & Ollie

A Beautiful Day

Beste Hauptdarstellerin:

Glenn Close, Die Frau des Nobelpreisträgers

Lady Gaga A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman, The Favourite

Viola Davis, Widows – Tödliche Witwen

Bester Hauptdarsteller:

Bradley Cooper A Star Is Born

Christian Bale, Vice – Der zweite Mann

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Steve Coogan, Stan & Ollie

Viggo Mortensen, Green Book

Beste Nebendarstellerin:

Amy Adams, Vice – Der zweite Mann

Claire Foy, Aufbruch zum Mond

Emma Stone, The Favourite

Margot Robbie, Maria Stuart, Königin von Schottland

Rachel Weisz, The Favourite

Bester Nebendarsteller:

Adam Driver, BlacKkKlansman

Mahershala Ali, Green Book

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice – Der zweite Mann

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Bester fremdsprachiger Film

Capharnaüm

Cold War - Der Breitengrad der Liebe

Dogman

Roma

Shoplifters – Familienbande

Bester Dokumentarfilm:

Free Solo

Alexander McQueen

RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Bester Animierter Film:

Die Unglaublichen 2

Isle of Dogs – Ataris Reise

Spider-Man: A New Universe

Bester Regisseur:

Spike Lee, BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski, Cold War - Der Breitengrad der Liebe

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Bradley Cooper, A Star Is Born

Bestes Drehbuch:

Janusz Głowacki, Paweł Pawlikowski, Cold War - Der Breitengrad der Liebe

Deborah Davis, Tony McNamara, The Favourite

Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Green Book

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice – Der zweite Mann

Bestes angepasstes Drehbuch:

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin, Willmott, BlacKkKlansman

Nicole Holofcener, Jeff Whitty, Can You Ever Forgive Me?

Josh Singer, Aufbruch zum Mond

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth, A Star Is Born

Bestes Debüt eines britischen Regisseurs, Producers oder Filmautors:

Daniel Kokotajlo (Autor/Regisseur), Apostasy

Michael Pearce Autor/Regisseur), Lauren Dark (Producer), Beast

Chris Kelly (Autor/Regisseur/Producer), The Cause of Progress

Leanne Welham (Autor/Regisseur), Sophie Harman (Producer), Pili

Richard Billingham (Autor/Regisseur), Jacqui Davies (Producer), Ray & Liz

Die Verleihung der BAFTA-Awards wird am 10. Februar 2019 in der Royal Albert Hall in London stattfinden. Als Host des Abends wurde das ehemalige Model und "Absolutely Fabulous"-Schauspielerin Joanna Lamond Lumley bestätigt.