Kylie Jenner & Timothée Chalamet machen ihre Liebe beim Beyoncé-Konzert offiziell!

Unterschiedlicher könnten sie auf den ersten Blick wohl nicht sein: Kylie Jenner und Timothée Chalamet. Und doch wird der Halbschwester von Kim Kardashian und dem Schauspieler schon seit einigen Monaten eine Romanze nachgesagt. Bei einem Beyoncé-Konzert konnten die beiden nun kaum die Finger voneinander lassen.

Kylie Jenner und Timothée Chalamet zeigen sich verliebt beim Beyoncé-Konzert

Kylie Jenner soll sich schon seit Monaten mit Timothée Chalamet treffen. Viele Fans zweifelten zunächst an, ob zwischen den beiden wirklich etwas Ernstes läuft, doch ein Video, das aktuell auf der Social-Media-Plattform X viral geht, lässt keine Fragen mehr offen.

Der Clip zeigt die beiden beim Beyoncé-Konzert in Los Angeles. Kylie und Timothée lachen in dem Video zusammen, schmachten sich an und wirken ziemlich verliebt. Während die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder ihren Kopf nach hinten wirft und dabei den Schauspieler anlächelt, raucht er eine Zigarette und lehnt lässig am Geländer der Tribüne. Doch damit nicht genug: Auch Fotos und Videos gehen im Netz viral, auf denen die beiden sich küssen!

Die Fans sind sich jedenfalls sicher, dass die beiden die Liebesgerüchte damit bestätigen, immerhin zeigen sie sich nun sogar turtelnd in der Öffentlichkeit. "Ich mag die beiden zusammen! Ich habe das Gefühl, dass sie mit Timothée glänzt. Sie wirkt selbstbewusst", schreibt etwa ein:e User:in.

Andere Fans zeigen sich in den Kommentaren wiederum nicht so ganz begeistert. "Ich bin so enttäuscht, dass es wahr ist" und "Ich kann es einfach nicht glauben", notieren zwei weitere Nutzer:innen.

Im Clip: Alle Infos zur Turtelei von Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Freunde warnen Timothée Chalamet vor Kylie Jenner

Immer wieder wurden Kylie Jenner und Timothée Chalamet in den vergangenen Monaten zusammen gesichtet. Doch offenbar scheinen die Freunde des Schauspielers nicht viel von der Reality-TV-Ikone zu halten. Gegenüber "RadarOnline" äußerte ein Bekannter des "Dune"-Stars Ende Mai seine Bedenken, dass Timothée womöglich Opfer des "Kardashian-Fluchs" werden könnte, wenn er sich weiterhin mit Kylie treffe. "Jeder Typ, der eine Kardashian-Jenner-Schwester datet, geht schlussendlich zugrunde und fragt sich, was nur mit seinem Ruf und seiner Karriere passiert ist", meinte der Insider. Und er ging sogar noch weiter: "Timothée hat eine große Zukunft vor sich. Wenn er sich auf Kylie einlässt, wird seine Zukunft in Flammen aufgehen."

Was läuft zwischen Kylie Jenner und Timothée Chalamet?

Angefangen hatte alles mit einer Nachricht auf dem Promi-Portal "DeuxMoi", die lautete: "Ich kann das mit Timothée und Kylie bestätigen. Ich weiß schon seit Januar davon." Sowohl Kylie Jenner als auch Timothée Chalamet besuchten zu dem Zeitpunkt die Pariser Fashion Week. Auf Twitter kursierte zudem ein Clip, der offenbar einen süßen Flirt-Moment zwischen dem Reality-TV-Star und dem Schauspieler zeigt.

Heimliche Dates auf dem Rücksitz?

Im März waren laut "Daily Mail" beide bei der "Vanity Fair" Oscar-Party zugange, gemeinsame Bilder ließen sie jedoch nicht machen. Stattdessen gab es Fotos, die einen Range Rover SUV in Timothées Einfahrt in Beverly Hills zeigen, der dem von Kylie sehr ähnlich sieht. Entstanden sind die Schnappschüsse Mitte April und liegen unter anderem "TMZ" vor.

Einem Bericht von "Daily Mail" zufolge hatten Kylie und Timothée gar schon ein richtiges Date bei "Tito’s Tacos". Demnach soll er in eines ihrer Autos gestiegen sein, wo die beiden auf dem Rücksitz gemeinsam mexikanisch gegessen haben sollen. Ein Insider sagte "People" daraufhin, dass Kylie und Timothée "miteinander abhängen und sich kennenlernen".

Kylie und Timothée: So ernst ist es zwischen ihnen

"US Weekly" zitierte vor wenigen Monaten wiederum einen Insider, laut dem das Ganze "nicht so ernst" sei. "Kylie hat nur ein paar Male mit Timothée abgehangen. […] Sie genießt es aber, ihn näher kennenzulernen und will sehen, wohin es führt." Kylie "gefällt bisher, was sie sieht", hieß es weiter. Timothée sei "ein totaler Gentleman" und behandle die 25-Jährige respektvoll.

Er ist sehr charmant und bringt sie zum Lachen, und man kann leicht mit ihm reden. Er ist anders als die anderen Typen, die sie davor gedatet hat, und auch wenn er nicht ihr Typ zu sein scheint, harmonieren sie wirklich gut miteinander. "Us Weekly"-Insider , 2023

Timothée Chalamet: Das sind seine Vorgänger

Zu den "anderen Typen, die sie davor gedatet hat", zählen angeblich Drake, Tyga und Jaden Smith. Von dem Rapper Travis Scott soll sich Kylie Jenner Ende 2022 oder Anfang 2023 getrennt haben, die beiden haben zwei kleine Kinder zusammen.

Kylie Jenner und Travis Scott. © REUTERS/Steve Marcus

Während Timothée eher weniger in Kylies Beuteschema zu passen scheint, ist sie schon eher sein Typ. Immerhin werden dem 27-Jährigen Beziehungen mit Madonna-Tochter Lourdes Leon und Eiza Gonzales ("From Dusk Till Dawn: The Series") nachgesagt.

Das halten Kylies Fans von den Liebesgerüchten

Kylies Fans sind geteilter Meinung, was die angebliche Turtelei mit Timothée angeht. Unter den neueren Instagram-Posts von Kim Kardashians Halbschwester finden sich einerseits viele Kommentare, in denen gefordert wird: "Date Timothée nicht!" Der ein oder andere scheint Hoffnung zu haben, dass sich die Liebesgerüchte als Finte entpuppen:

Hab immer so Angst, Timmy [auf den Bildern] zu entdecken. Instagram-Userin , 2023

Andererseits können es Kylies Follower kaum erwarten, dass ihre Beziehung zu Timothée offiziell bestätigt wird. "Wo ist Timothée?", hieß es vermehrt, während eine Followerin beispielsweise direkt schrieb: "Poste Bilder mit Timothée!"