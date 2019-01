Auch nach der Bekanntgabe der Oscar-Nominierten 2019 bleibt es weiterhin spannend im Rennen um einen Academy Award. Denn wie die Golden Globes sind auch die SAG-Awards dafür bekannt ein guter Indikator für den möglichen Gewinnen eines Oscars 2019 zu sein.

"A Star is Born" mit Lady Gaga und Bradley Cooper war mit vier SAG-Nominierungen der Film, an den die höchsten Erwartungen an diesem Abend gestellt wurden. Umso größer war die Enttäuschung, als das Drama in keiner einzigen Kategorie gewann. So ging u. a. die Auszeichnung "Bestes Ensemble", die wichtigste Trophäe der Screen Actors Guild Awards, an "Black Panther" statt an "A Star is Born". Der SAG-Award für den besten Hauptdarsteller wurde Bradley Cooper ebenfalls vor der Nase weggeschnappt. Er ging an Rami Malek (Bohemian Rhapsody), der bereits bei den Golden Globes für seine Rolle als Freddie Mercury mit einer Auszeichnung geehrt wurde.

Das ist die Liste aller SAG-Gewinner

In der Kategorie Film:

Bestes Ensemble: Black Panther

Beste Hauptdarstellerin: Glenn Close (Die Frau des Nobelpreisträgers)

Bester Hauptdarsteller: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Beste Nebendarstellerin: Emily Blunt (A Quiet Place)

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali (Green Book - Eine außergewöhnliche Freundschaft)

Bestes Stunt Ensemble: Black Panther

In der Kategorie TV-Produktion:

Bester Schauspieler in einer Comedyserie: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Beste Schauspielerin in einer Comedyserie: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Comedyserie - Ensemble: (The Marvelous Mrs. Maisel)

Bester Schauspieler in einer Drama-Serie: Jason Bateman (Ozark)

Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie: Sandra Oh (Killing Eve)

Drama-Serie - Ensemble: (This Is Us)

Bester Schauspieler in einem TV-Film oder einer Mini-Serie: Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Die 91. Oscar-Verleihung findet am 24. Februar 2019 im Dolby Theater in Los Angeles statt.

