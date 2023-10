Vogelgesang soll mentale Gesundheit stärken

Wie eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin jetzt bestätigt, kann sich Vogelgesang positiv auf unser mentales Wohlbefinden auswirken. Vor allem Angstgefühlen und Paranoia sollen demnach durch das Hören von Vogelstimmen gelindert werden. Von welchem Vogel der Gesang kommt, macht laut Studie keinen Unterschied. Also, wenn du beim nächsten Waldspaziergang Vögel zwitschern hörst, halte einen Moment inne und hör genau hin. Oder informiere dich, wie du Amsel, Drossel und Co. in deinen Garten holst.

NASA startet neue Weltraummission

Fortschritte in der Weltraumforschung! Heute schickt die NASA ihre neue Raumsonde Psyche auf eine sechsjährige Reise. Das Ziel: Der gleichnamige Asteroid Psyche, der komplett aus Metall bestehen soll. Die Sonde soll den Metallasteroiden untersuchen, um mehr über die Entstehung von Gesteinsplaneten in der Frühzeit des Sonnensystems zu erfahren. Diese Erkenntnisse könnten auch erklären, wie etwa der Mars oder unsere Erde entstanden ist. Mehr zur Mission erfährst du bei Galileo.

Die Raumsonde Psyche vor dem gleichnamigen Asteroiden in einer Illustration © NASA/JPL-Caltech/ASU

Brot backen mit Solarenergie

Ein deutsches Start-up hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brote, Semmeln und Co. mit Solarenergie zu backen. Wie das funktioniert? Das Start-up Solarbakery baut Container zu Mini-Bäckereien um. Auf den Dächern: Photovoltaik-Anlagen. Damit sind sie nicht nur energieautark, sondern auch mobil. Das Start-up möchte damit ihre Backwaren auch in strukturschwache, entlegene Regionen der Welt bringen.