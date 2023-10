Good News des Tages

Nachhaltiger Fliegen ab 2025

Schon lange gibt es die Diskussion um CO2-neutralen Flugzeugtreibstoff. Umweltfreundliche Alternativen sind beispielsweise Kraftstoffe aus Bioabfällen, Altspeiseöl oder synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Was ist neu? Die EU-Staaten haben jetzt einem Vorschlag zugestimmt, dass ab 2025 zumindest ein Teil der Flugkraftstoffe nachhaltig sein muss. Der Anteil beginne bei zwei Prozent und soll bis 2050 auf 70 Prozent steigen. Zum Vergleich: 2019 lag der Anteil an nachhaltigem Flugkraftstoff weltweit bei nur 0,1 Prozent.

Schwedin bekommt weltweit erste bionische Hand

Eine Frau in Schweden ist der erste Mensch mit einer bionischen Prothese. Was heißt das? Im Gegensatz zu herkömmlichen Prothesen, die meist außen auf den Stumpf aufgesetzt werden, ist diese Prothese fest mit den Knochen, Muskeln und Nerven verbunden. Damit nutzt die Schwedin fast dieselben neuronalen Signalwege wie früher und kann ihre Hand und auch einzelne Finger gezielt steuern und bewegen. Außerdem kann sie über die Prothese sogar Sinneseindrücke wie Berührungen oder Druck spüren.

Künstliche Intelligenz kann Erdbeben vorhersehen

In China haben es Forscher:innen geschafft, mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) eine Erdbebenvorhersage mit 70 Prozent Trefferquote zu erzielen. Die Testphase war bisher auf den Südwesten Chinas begrenzt, jetzt soll die Methode auch in anderen Regionen zum Einsatz kommen. Die KI erkennt statistische Veränderungen in seismischen Daten und wurde jetzt sieben Monate getestet.