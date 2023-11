Good News des Tages

Gratis Wlan im Flugzeug

Eine gute Nachricht für alle Reisenden: Die Fluggesellschaft Lufthansa ermöglicht ihren Kunden bald kostenloses WLAN während Flügen innerhalb Europas. Entspanntes Streaming von Filmen, Serien und Co. wird allerdings nicht möglich sein. Denn der Internetvolumen ist auf 600 KBit/s beschränkt. Das reicht aber in jedem Fall für das Verschicken von Nachrichten und Bildern. Die kostenlose Version, soll es ab Januar 2024 geben. Alle weiteren Internetpakete, mit mehr Daten und schnelleren Verbindungen, sollen günstiger werden. Damit ist die Lufthansa nicht allein, auch andere Airlines wie beispielsweise Air China, Air France und Air New Zealand gibt es zum Teil kostenlose Internetangebote.

Die Einführung von gratis WLAN auf Europaflügen ist nicht nur ein großer Fortschritt in Bezug auf den Kundenservice, sondern auch ein Schritt in Richtung moderner und kundenfreundlicher Reiseerlebnisse.

Boom für Sportvereine: Mitgliederzahlen steigen

Während der Coronapandemie gab es viele Einschränkungen - auch was den Mannschaftssport betrifft. Doch jetzt gibt es eine positive Entwicklung: 2023 verzeichnen deutsche Sportvereine rund 27,8 Millionen Mitglieder, so viele wie seit 10 Jahren nicht mehr! Nach einer Zeit voller Entbehrungen gehen wieder mehr Menschen dem Vereinssports nach, um soziale Bindungen und ein Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Den meisten Zuwachs verzeichnen übrigens Eishockey- und Basketballvereine. Ebenfalls beliebt sind die Kampfsportarten Boxen, Judo, Karate, Kickboxen und Taekwondo.

Doch Mannschaftssport hilft nicht nur dabei soziale Kontakte zu knüpfen, sondern ist auch gut für die Gesundheit und macht glücklicher! Der Grund: körperliche Aktivitäten schütten Glückshormone wie Dopamin, Serotonin und Endorphin aus.

2020/21 verzeichneten Sportvereine einen Verlust von fast 800.000 Mitgliedern. Jetzt geht es wieder bergauf: Sportvereine boomen! © matimix - stock.adobe.com

Der Geh-Wandern-Tag: Jeder Schritt hält fit!

Keine Lust auf Mannschaftssport? Wie wäre es dann mit einer Wanderung? Heute, am 17. November ist der Geh-Wandern-Tag. Er wurde ins Leben gerufen, damit mehr Menschen wieder dazu ermutigt werden, ihre Wanderschuhe zu schnüren und die Natur zu erkunden. Das Gute am Geh-Wandern-Tag ist: Es gibt nicht nur einen unterhaltsamen Aspekt, sondern wandern gehen bringt auch viele gesundheitliche Vorteile mit sich.

