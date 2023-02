"Mission: Job Unknown": Auftakt mit Krokodilalarm vs. Eier-Sammeln

Das Wichtigste in Kürze Die neue Reise-Show startet mit einem Schockmoment: Sven Hannawald und Mario Basler sind als Lifeguards in Mexiko und begeben sich in Lebensgefahr.

Damit du keine Folge verpasst, kannst du hier nachlesen, wann du die Episoden auf ProSieben und Joyn schauen kannst.

Anzeige

Die neue Reise-Show "Misson: Job Unknown" hält bereits in der ersten Folge eine gefährliche Überraschung für zwei der Kandidaten bereit. Wie sich Sven Hannawald und Mario Basler als Lifeguards in Mexiko schlagen und was Laura Karasek und Oliver Pocher auf ihrer Käse-Alm in Rumänien erwartet, kannst du am Dienstag, den 14. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn mitverfolgen.

Challenge mit Hürden. Krokodil-Begegnung am Strand von Mexiko vs. Eier-Sammeln auf einer Käse-Alm in Rumänien. Bei der neuen Reise-Show "Mission: Job Unknown" können 24 Prominente ihre verborgenen Talente bei einem neuen Job unter Beweis stellen.

Schockmoment in Mexiko

Das hätten sich die beiden sicherlich auch anders vorgestellt: Gleich zu Beginn der neuen Reise-Show erleben Mario Basler und Sven Hannawald als Lifeguards eine Begegnung mit Schrecken. Kurz nachdem die Beiden für ihre Challenge eingewiesen wurden, taucht am Badestrand von Mexiko ganz unerwartet ein ausgewachsenes Salzwasserkrokodil auf.

Mich kriegst du heute nicht mehr in das Wasser. Ich bin ja nicht matschig in der Birne" Mario Basler

Wie es weiterging und in welche Gefahr sich das Duo begeben hat, siehst du am Dienstag, den 14. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn.

Krokodil am Strand von Mexiko © P7_MissionJobUnknown_2684637

Emotionale Begegnungen in Rumänien

Deutlich weniger gefährlich geht es währenddessen auf der Käse-Alm in Rumänien zu, wo Laura Karasek und Oliver Pocher mit Eier-Sammeln, Melken, Heuwagen-Fahren, Butter-Machen und Schafe-Scheren beschäftigt sind.

Anzeige

Anzeige

Es war wirklich rührend, auf was für eine Herzlichkeit, Unvoreingenommenheit und kindliche Fürsorge wir gestoßen sind. Unser Bauer konnte zwar kein Englisch und hatte keine Zähne, aber er hat immer gelächelt und hatte ein großes Herz. (...) Diese echte Herzlichkeit würde ich mir bei anderen Begegnungen im Leben auch wünschen.“ Laura Karasek

"Mission: Job Unknown": Die neue Reise-Show auf ProSieben

Geisterjäger in Irland. Zuckerbauer auf Kuba. Butler in den Niederlanden. Lifeguard in Mexiko. In der neuen Reise-Show "Mission: Job Unknown" schickt ProSieben 24 Prominente in 11 Ländern auf eine besondere Mission: In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen …

Welches Duo die "Mission: Job Unknown" am erfolgreichsten gelöst und die meisten Punkte gesammelt hat, erfahren die zwei Teams jeweils beim Wiedersehen in Deutschland.

"Mission: Job Unknown" gibt es ab Dienstag, den 14. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.