Trennung bei den Pochers: Vor dem Ehe-Aus bekam Amira anzügliche Nachrichten

Oliver und Amira Pocher haben sich nach sieben Jahre nach ihrem Paar-Outing und vier Jahre nach ihrer Hochzeit getrennt. In ihrem Podcast gaben die beiden bereits vor ihrer Trennung Details zu ihrer Liebeskrise preis.

Anzeige

Im Clip: Alle Infos zur Trennung von Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Anzeige

Das sagten Oliver Pocher und Amira über ihre Ehekrise

In einer Folge ihres Podcasts "Die Pochers!", die kurz vor ihrer Trennung erschienen war, sprachen Oliver Pocher und seine Ehefrau ganz offen über die Eheprobleme. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf ihre Ehekrise habe das Paar teilweise sehr schockiert.

Amira habe sogar ungefragt ein Dick-Pic zugeschickt bekommen. "Ich habe mein Handy fast fallen lassen. Es war wirklich widerlich. Es war wirklich ekelhaft", stellte sie klar. Und weiter: "Ich meine, da kommt eine Schlagzeile: 'Krise'. Noch nicht einmal 'Trennung'. Und das reicht schon, dass sich Menschen, oder halt Männer, aufgefordert fühlen: 'Weißte was, ich nutze jetzt meine Chance.'"

Andere Follower:innen warfen dem Ehepaar zudem eine "PR-Nummer" vor. Amira habe mit solchen Nachrichten zwar gerechnet, dennoch verletzen sie derartige Kommentare sehr.

Die Pochers und ihr Patchwork-Leben: Was hat Ollis Ex Alessandra Meyer-Wölden mit der Trennung zu tun?

Die beiden gemeinsamen Kinder mit Amira sind nicht Ollis einziger Nachwuchs. Der 45-Jährige hat drei weitere Kinder mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden, die dadurch (zwangsläufig) ein fester Bestandteil ihrer Ehe war. Und damit auch ein Störfaktor? Zumindest gab es simultan zu den ersten Krisengerüchten auch einige Spekulationen hierzu. Damit räumten Oli und Amira in ihrem Podcast jedoch ein für allemal auf. "Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation", so Oli. Stattdessen gehe es um Dinge, die im Alltag passieren - oder eben auch nicht passieren.

Auch ein weiterer Aspekt war fester Bestandteil der Spekulationen: Ein Instagram-Schnappschuss, auf dem Amira keinen Ehering trug. Dafür gab es aber eine vergleichsweise harmlose Erklärung: "Ich mache aktuell so viel Sport. Der [Ring] liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht."