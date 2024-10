NBA live bei ProSieben Maxx: LA Clippers vs. Denver Nuggets im kostenlosen Livestream

Am Samstag Abend, den 26. Oktober treffen die Denver Nuggets auf die Los Angeles Clippers. Das Spiel startet um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Hier findest du alle Infos zur Free-TV Übertragung und zum kostenlosen Livestream.

NBA Saison 2024/2025: Wann spielen die LA Clippers und Denver Nuggets wo?

Die Los Angeles Clippers gastieren bei den Denver Nuggets in der Ball-Arena in Denver. Anwurf in Denver ist um 23:00 Uhr.

Die Denver Nuggets, NBA-Champion von 2023, möchte auch diese Saison wieder um den Titel mitspielen. Mit MVP-Jokic und Neuzugang Russell Westbrook sollen dafür die Weichen gelegt werden. Schaffen sie es nun gegen die Los Angeles Clippers zu gewinnen?

Wo kann man Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets im kostenlosen Livestream sehen?

Das Basketball NBA-Spiel zwischen den LA Clippers und den Denver Nuggets wird im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Spiel siehst du komplett auf Joyn.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet ab 22:40 Uhr:

NBA 2024/2025 live: ProSieben Maxx überträgt im Free-TV

Um 22:40 Uhr geht's los im frei empfangbaren Fernsehen. Dann startet die Vorberichterstattung auf ProSieben Maxx zum Spiel der LA Clippers und Denver Nuggets. 20 Minuten später ist Tip Off der Partie.

In Zukunft werden weitere auserwählte NBA-Spiele auf ProSieben Maxx kostenlos und live übertragen.

Hier im Überblick:

Sonntag, 27. Oktober, 20:15 Uhr: Philadelphia 76ers at Indiana Pacers live auf ProSieben MAXX

NBA 2024/2025: Fakten zum Duell LA Clippers vs. Denver Nuggets

Datum : Samstag, 26. Oktober

Anwurf : 23:00 Uhr

Paarung : Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers

Ort : Ball Arena (Denver)

Free-TV : ProSieben Maxx

Kostenloser Livestream : Joyn

Beginn des Livestreams: 22:40

Kostenlose Übertragung der NBA 2024/2025 auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet einfach nicht.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.