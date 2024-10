ProSieben-Reporter Thilo Mischke wagt sich als Journalist und Atheist in den Kosmos fundamentaler Christen. Danach joggt er auf den Spuren des Forrest Gump durch die USA. Wie viel ist noch übrig vom American Dream? Worum es geht und wann du die spannenden Reportagen sehen kannst, erfährst du hier.

"ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?"

Welche Faszination üben fundamentale Christen auf ihre Anhänger:innen aus? Was sind ihre Ziele? Und wie nah stehen sich radikaler Glauben und rechte Politik? Thilo Mischke geht diesen Fragen auf die Spur und wagt sich in die am schnellsten wachsende religiöse Strömung in Deutschland und weltweit.

"ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" kann man sich am Montag, dem 28. Oktober 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben anschauen.

"ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl."

Für diese Reportage reist - und joggt - Reporter Mischke quer durch die USA. In der Hochphase des US-Wahlkampfs trifft er in einem zutiefst gespaltenen Land Menschen aus allen politischen Lagern. Sie kämpfen ums Überleben, bauen Brücken und glauben dennoch alle an eine gute Zukunft in den USA.

"ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl." läuft einen Tag vor den US-Wahlen, am 4. November 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben.