Die 90er-Talkshows waren quasi Social Media, nur mit mehr Schulterpolstern und weniger Likes! Arabella Kiesbauer und Kolleg:innen werfen in einer neuen ProSieben-Doku einen Blick zurück auf den Daily-Talk der 90er - mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen!

90er-Talkshows: Arabella & Co. in neuer ProSieben-Doku

"Fremdgehen - Lust oder Last?", "Verkehrskontrolle: Wie viele Kinder habe ich wirklich?", "Kapier’s endlich - Dein Schwarm will dich nicht!" - der Daily-Talk bei "Arabella", "Britt", "Andreas Türck" und ihren Kolleg:innen war in den 90ern die Fernsehverabredung am Nachmittag.

Doch was machte die Talkshows so erfolgreich? Welche Relevanz hatten sie für Zuschauer und Gesellschaft? Und was waren die Kehrseiten des Erfolgs?

Diese Fragen beantworten große Talkshow-Legenden wie Arabella Kiesbauer und Britt Hagedorn in "Die Talkshow-Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt".

Einblicke hinter die Kulissen der Daily-Talkshows

Mit von der Partie sind neben den Talkshow-Ikonen Arabella Kiesbauer, Britt Hagedorn, Andreas Türck auch Daily-Talk-Zuschauer Dennis und Benni Wolter und Sophie Passmann, ehemalige Teammitglieder aus den Talkshow-Redaktionen sowie der damalige ProSieben-Chef Georg Kofler.

Zudem werfen Talkshow-Stammgäst:innen wie "Miss Arabella" Myriam Hoff und "Talkshow-Hopper" Chris Kappelmann mit weiteren TV-Expert:innen einen Blick auf die glanzvollen Zeiten des Daily-Talks und gewähren exklusive Einblicke in die Welt der Talkshows.