Neue ProSieben-Show "We Love Mallorca": Träume und Dramen deutscher Promi-Auswanderer

Wer erfüllt sich seine Träume am Ballermann und wer scheitert? Auf Prosieben und Joyn zeigt die neue Doku-Soap "We love Mallorca" das turbulente Inselleben der deutschen Promi-Auswanderer.

Das Wichtigste in Kürze Von Schlagersängerin bis zum Dönerkönig: Bei "We Love Mallorca" siehst du 15 deutsche Auswanderer, wie sie die Herausforderungen und Sonnenseiten des Lebens auf der Lieblingsinsel der Deutschen erleben

Die neue Show startet am 18. November auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn.

Wöchentlich gibt es zwei neue Folgen von "We Love Mallorca" zum vorab Streamen auf Joyn.

Auswandern in die Sonne Mallorcas

Wie sieht das Leben der Schlagersängerin Isi Glück abseits der Ballermann-Bühne aus? Wie wollen die Reality-Stars Desiree und Jörg Hansen ihre Ehe retten? Schaffen es die "Dönerboys" Kilian und Thilo Gildenberg ihre dritte "Döliner"-Filiale am Ballermann zu eröffnen? In der neuen Joyn-Doku-Soap "We love Mallorca", erzählen 15 deutsche Mallorquiner ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten auf der Sonneninsel.

Und das mit allen Höhen und Tiefen: Wie gehen sie mit Erfolgsdruck und Selbstzweifeln um? Wer schafft es, seinen Traum zu erfüllen? Und wer hat bereits sein Glück gefunden? Ihre Geschichten sind so vielseitig wie die Insel selbst. Doch eines verbindet sie alle: We love Mallorca.

"We love Mallorca": Diese Auswanderer sind dabei

Diese Auswanderer teilen in "We love Mallorca" ihr Inselleben:

Christian Imbusch , Immobilienmogul und Superreicher, genießt mit seiner Freundin Jennifer ein Leben im puren Luxus – inklusive der einen oder anderen Eskapade auf der 40-Meter-Yacht.

Kann Pop-Art-Künstler Dennis "Deklart" Klapschus seinen elitären Kundenstamm auf Mallorca erweitern und mit seinen besonderen Designs begeistern?

Bierkönig Resident DJ und trockener Alkoholiker Aaron Müller offenbart die Schattenseiten des Partylebens am Ballermann.

Tritt Unternehmersohn Phil Diederichs mit seiner eigenen Partyreihe in die unternehmerischen Fußstapfen seines Vaters – oder verwechselt er Party und Business?

Wird Drag Queen Ruda Puda der mallorquinen Drag-Szene als Jurymitglied zur "Miss Drag Queen Wahl Mallorca" zu neuem Schwung verhelfen?

Mehr Schein als sein beim "Treasure Hunting Couple" Giorgio und Caro? Welche Schätze ziehen der erfolgreiche Marketingexperte und das "Stayat-Home-Girlfriend" wirklich aus dem Wasser?

Schon gespannt, wie die Auswanderer ihr Leben unter Palmen gestalten? Dann kannst du die neuen Folgen von "We love Mallorca" ab Montag, 18. November 2024, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn schauen.