Du suchst für den Montagabend nach packender Unterhaltung? Entdecke die kostenlosen TV-Highlights vom 29. Juli 2024 auf Joyn - von fesselnden Krimis bis zu aufregenden Dokumentationen.

ZDF, heute um 20:15 Uhr: "Wo ist meine Schwester?" Packendes Krimidrama mit Starbesetzung

Kriminalfilm, Deutschland (2022)

ZDF-Livestream vom Montag, 29. Juli Livestream Streame hier den Film ab 20:15 Uhr

Im ZDF-Krimi "Wo ist meine Schwester?" ermittelt Hauptkommissar Ingo Thiel, brillant verkörpert von Heino Ferch, in einem mysteriösen Vermisstenfall. Als die junge Amelie spurlos verschwindet, gerät ihr Freund Jonas unter Verdacht. Doch ist er wirklich der Täter? Mit Martina Gedeck als verzweifelte Mutter verspricht der Film hochkarätige Schauspielkunst und nervenaufreibende Spannung - in einem Netz aus Geheimnissen, Suchtproblemen und überraschenden Wendungen. Ein Must-see für alle Krimi-Fans!

Darsteller

Ingo Thiel - Heino Ferch

Winni Karls - Ronald Kukulies

Conny Roth - Sina Bianca Hentschel

Tim Koller - Moritz Führmann

Marie / Amelie Reinhard - Kristin Suckow

Dorothee Reinhard - Martina Gedeck

SAT.1, heute um 22:20 Uhr: "Spiegel TV Reportage" Faszinierende Einblicke in den Hamburger Kiez

SAT.1-Livestream vom Montag, 29. Juli Livestream Streame hier die Reportage ab 22:20 Uhr

Erlebe das berühmteste Amüsierviertel Deutschlands hautnah! Die "Spiegel TV Reportage" nimmt dich mit auf eine spannende Reise durch den Hamburger Kiez. Triff Daniel, den Wirt des berüchtigten Elbschlosskellers, und begleite die Polizisten der Davidwache bei ihren nächtlichen Einsätzen. Von der schillernden Wunderbar bis zum legendären Dollhouse - lern die Menschen kennen, die den Kiez zu dem machen, was er ist. Eine fesselnde Dokumentation, die dir die Faszination St. Paulis näherbringt.

Arte, heute um 21:50 Uhr: "Der Italiener" Satirischer Blick hinter Hollywoods Kulissen

Film aus Frankreich, Italien (2006)

Arte-Livestream vom Montag, 29. Juli Livestream Streame hier den Film ab 21:50 Uhr

Arte präsentiert mit "Der Italiener" eine bissige Satire auf die Filmbranche. Der verzweifelte Produzent Bruno Bonomo wittert mit einem brisanten Drehbuch über Silvio Berlusconi seine letzte Chance. Silvio Orlando glänzt in der Hauptrolle dieses tragikomischen Dramas, das die Machenschaften der Filmindustrie und der Politik gleichermaßen aufs Korn nimmt. Ein unterhaltsamer und zugleich nachdenklich stimmender Film für Cineasten und Gesellschaftskritiker.

Tele 5, heute um 22:20 Uhr: "War of the Worlds: The Attack" Sci-Fi-Trash-Spannung pur

Science-Fiction-Serie, Großbritannien (2023)

Tele 5-Livestream vom Montag, 29. Juli Livestream Streame hier den Film ab 22:20 Uhr

Science-Fiction-Fans kommen bei "War of the Worlds: The Attack" voll auf ihre Kosten. Die drei Hobby-Astronomen Herbert, Hannah und Ogilvy finden sich plötzlich im Zentrum einer außerirdischen Invasion wieder. Mit atemberaubenden Spezialeffekten und einer packenden Story bietet dieser britische Film actiongeladene Unterhaltung. Sei dabei, wenn die Menschheit ums Überleben kämpft!

WELT, heute Abend um 23:05 Uhr "Artemis - das neue Mondprogramm der NASA"

Dokumentation, Großbritannien (2021)

WELT-Livestream vom Montag, 29. Juli Livestream Streame hier die Doku ab 23:05 Uhr

Für alle Weltraum-Enthusiasten ist die Dokumentation "Artemis - das neue Mondprogramm der NASA" ein absolutes Muss. Tauch ein in die faszinierende Welt der Raumfahrt und erlebe hautnah, wie die NASA an der größten Rakete der Welt arbeitet. Von der Herstellung der Raketenteile bis zum spannenden Start - diese Doku gewährt einzigartige Einblicke in ein bahnbrechendes Projekt, das Menschen zurück zum Mond bringen soll.

Alle diese spannenden TV-Highlights kannst du am Montag, den 29. Juli 2024, kostenlos und in bester Qualität auf Joyn streamen. Egal ob du Krimi, Reportage, Drama, Sci-Fi oder Doku bevorzugst - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Verpass keine Sekunde deiner Lieblingssendungen und genieß einen abwechslungsreichen Fernsehabend mit Joyn!

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.