Trage die braune Mascara am oberen Wimpernkranz zuerst von oben und dann von unten auf. So erreichst du alle Wimpern und auch die feinen Härchen werden perfekt definiert.

Trage die braune Mascara am oberen Wimpernkranz zuerst von oben und dann von unten auf. So erreichst du alle Wimpern und auch die feinen Härchen werden perfekt definiert.