Ob Naked-Dress oder Kristallkorsett – im Instafeed von Bella Hadid jagt derzeit ein Knalleroutfit das nächste. Doch für den Normalverdiener sind ihre Looks unerschwinglich – anders als ihre Parfums. Wir verraten euch, welche sinnlichen Düfte sie zu ihren aufregenden Looks am liebsten trägt!

Bella Hadid: Trendsetterin mit gutem Riecher

Den "kleine-Schwester-von"-Status hat Bella Hadid längst abgelegt. Seit sie im Jahr 2016, wie schon ihre ältere Schwester Gigi Hadid zuvor, zum "Model of the Year" gekürt wurde, geht es mit ihrer Laufstegkarriere steil bergauf. In Sachen Stilsicherheit und Glamourfaktor steht sie Gigi inzwischen in nichts mehr nach: Bella rockt souverän den Clean-Girl-Look und hat mit ihrem Siren Eyes-Make-up einen richtigen Hype auf TikTok ausgelöst.

Auf dem Catwalk sorgte sie zuletzt im September auf der Fashion Week in Paris für Aufsehen, als sie sich – nur mit einem Slip bekleidet – für das Label Coperni ein Kleid aus Polymerfasern aufsprühen ließ, das erst beim Kontakt mit der Haut fest wurde.

Kein Wunder, dass sie auch bei der Wahl ihrer Parfums auf sexy und spritzige Kreationen setzt. Wir zeigen euch hier drei ihrer Duftfavoriten:

Bella Hadid lässt sich - nur mit einem Slip bekleidet - live auf dem Laufsteg von Coperni auf der Fashion Week in Paris 2022 ein Kleid auf den Leib sprühen. picture alliance / Ik Aldama | Ik Aldama

Cool wie Bella Hadid: Pour Femme Dylan Blue von Versace

Da hatte Donatella Versace mal wieder genau den richtigen Riecher: Kaum ein Supermodel vereint derzeit Coolness und Sinnlichkeit so scheinbar mühelos und natürlich wie Bella Hadid. Das machte sie im letzten Jahr zum perfekten Testimonial für "Pour Femme Dylan Blue", einen extravaganten Mix aus knackig-kühlen Apfel- und Beerenaromen, femininen Wildblumennoten und warmen Holznuancen.

Und Bella selbst zeigte begeistert ihren neuen Versace-Duft auf Insta und schwärmte vom Kampagnen-Shooting mit Donatella und deren Crew auf Korsika: "Ein Traum ist wahr geworden."

Sexy wie Bella Hadid: Goldea Roman Night von Bulgari

Ein Parfum, das die Stimmung eines lauen Sommerabends in Rom einfangen soll – mit süßer Maulbeere und Pfingstrose in der Kopfnote, einem Herz aus nachtblühendem Jasmin und Tuberose auf einer Basis aus betörendem Moschus, Vetiver und Patchouli. Und für Bella Hadid nicht nur einer ihrer liebsten Düfte überhaupt, sondern auch genau der Richtige für ein Date – sexy, nicht zu schwer, einfach großartig. So zumindest hat sie es zur Einführung von Bulgaris "Goldea Roman Night" in einem Interview mit Harper‘s Bazaar verraten.

Bella Hadid auf der Dior Fashionshow für Männer. picture alliance / abaca | Marechal Aurore/ABACA

Time to party mit Bella Hadid: Poison Girl von Dior

Als Gesicht für Dior Beauty überrascht es nicht, dass Bella Hadid nicht nur Fan der Make-up Produkte ist, sondern auch die Düfte der Haute Couture Marke schätzt. Neben kultigen Klassikern wie "J‘Adore" und "Miss Dior", feiert sie vor allem "Poison Girl" – wie man bei der exklusiven Party zum Launch des Dufts sehen konnte. Und tatsächlich ist die freche Komposition aus frischer Orange, einer lebendigen Neroli-Nuance und langanhaltenden Basisnoten von Vanille und Tonkabohne der ideale Begleiter für eine aufregende Partynacht!