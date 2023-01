Single Mom, Stilikone und Strickdesignerin – so abwechslungsreich wie der Lifestyle von Supermodel Gigi Hadid sind auch die Duftvorlieben der Trendsetterin. Wir verraten euch, welche Parfums sie in ihrem Alltag am liebsten auflegt.

Gigi Hadid: Liebesgerüchte und Lieblingsdüfte

Sind sie jetzt ein Paar, oder nicht? Nachdem Leonardo DiCaprio kurz nach dem Liebesaus mit Camila Morrone im September letzten Jahres mit Gigi Hadid gesichtet wurde, schien der Flirt der beiden Superstars schon vor den Feiertagen wieder passé. Leo führte Victoria Lamas, die Tochter von Schauspieler Lorenzo Lamas zum Dinner aus. Wenig später feierte er mit seinem Kumpel Tobey Maguire und mehreren Bikini-Beauties auf einer Yacht vor St. Barth. Aber wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück! Denn aktuell wird im Internet gerade wieder aufgeregt über Gigi und Leo spekuliert. Laut Berichten in der amerikanischen Presse, könnte zwischen den beiden wohl doch noch was laufen - sie daten nur nicht exklusiv...

Gigi indes zeigt sich von den Gerüchten gänzlich unbeeindruckt und konzentriert sich auf ihre Karriere: Ende Dezember eröffnete sie im Nobelskiort Aspen einen Pop-up-Store ihres gehypten Kaschmirlabels Guest in Residence und schwang sich Mitte Januar für Maybelline in Glitzertop und Arbeitshose auf einen Stahlträger. Das riecht nach Ablenkungsmanöver? Wir bleiben für euch dran und schnuppern uns solange durch Gigis Lieblingsdüfte (die Duftlieblinge Bella Hadid, ihrer kleiner Schwester findest du hier).

Lebensfroh wie Gigi Hadid: Acqua di Gioia von Giorgio Armani

Dem Gute-Laune-Duft mit spritziger Kopfnote aus Primofiore-Zitrone, Birne und Johannisbeerknospen und einem Blütenherz mit intensivem Sambac-Jasmin, süßem Wasserjasmin und Pfingstrose ist Gigi Hadid schon seit vielen Jahren treu. Wie sie in diversen Interviews verriet, hat sie ein Faible für frische Blütendüfte. Jasmin liebt sie dabei besonders, weil das Aroma Kindheitserinnerungen an Sommertage im Garten ihrer Familie weckt. Kein Wunder also, dass sie über den Duftklassiker von Giorgio Armani als einen ihrer Allzeit-Favoriten preisgibt: "Ich liebe Acqua di Gioia."

Vielseitig wie Gigi Hadid: Velvet Orchid von Tom Ford

Dass mehr in ihr steckt als das "all american girl", auf das sie zu Beginn ihrer Modelkarriere oft reduziert wurde, zeigte sie in der Kampagne zum Duft Velvet Orchid von Tom Ford: Sie posierte für Starfotograf Mario Sorrenti vor glitzernden, lila Stoffbahnen – nackt und nur mit dem Flakon in der Hand. Dabei so elegant hindrapiert, dass die Bilder zwar jugendfrei, aber gleichzeitig sehr erwachsen, sinnlich und sexy wirken. Genau wie die verführerisch Parfumkreation mit Honig, Mandarine, Orchidee, Magnolie und rauchig-süßem Labdanum-Harz. Privat trägt Gigi Velvet Orchid übrigens gerne abends oder wenn sie auf ein cooles Event eingeladen ist.

Spontan wie Gigi Hadid: Wonderlust von Michael Kors

Wonderlust von Michael Kors weckt mit einem cremig-frischen Auftakt aus Pfeffer, Mandelmilch, Bergamotte, Mandarine, würziger Nelke und süßem Heliotrop im Bouquet Sehnsucht nach dem nächsten Reiseabenteuer in den Süden. Für Gigi fangen die Bilder vom Shooting, für die Michael Kors sein Testimonial an traumhaften Karibikstränden filmen ließ, den Vibe, den der Duft ausstrahlen möchte, perfekt ein: Das Gefühl grenzenloser Freiheit, im Sommer einfach aufwachen und spontan tun zu können, was einen glücklich macht.

Selbstbewusst wie Gigi Hadid: Club von Ralph Lauren

Sie sei nur durch ihre Eltern berühmt geworden und zu klein für den Laufsteg – von solchen und ähnlichen Anfeindungen hat sich die schöne Kalifornierin nie beirren lassen. Zielstrebig hat es Gigi Hadid innerhalb weniger Jahre in die Topmodelriege der Gen Z geschafft – neben Kendall Jenner, Hailey Bieber und Cara Delevingne. Auch beim Thema Duft lässt sie sich nicht von Konventionen einengen und äußerte gegenüber dem Magazin Harper‘s Bazaar: "Ich glaube nicht, dass man einen Cupcake- oder Fruchtduft tragen muss, um sich sexy zu fühlen!" Stattdessen setzt sie beim Ausgehen auf den Männerduft Club von Ralph Lauren. Die kraftvoll-coole Kombi aus Lavendel, Zedernholz und Vetiver verleiht ihr Stärke und Zuversicht. Wenn euch Männerdüfte zu herb sind, versucht doch einen Unisex-Duft für das ultimative Gigi-Feeling.

So setzt Gigi Hadid den Trend Parfum Layering ein

Gigi ist nicht nur was Streetstyle angeht ein Fan von Layering, sondern kombiniert auch gerne verschiedene Düfte miteinander. Schon als Kind war sie fasziniert von den Parfums im Badezimmer ihrer Eltern und mischte solange, bis sie das Ergebnis mochte. Und heute?

Liebt sie leichte Blumen- und Zitrusnoten für den Alltag immer noch, verleiht ihnen allerdings mit raffinierten und intensiveren Parfums mehr Tiefe und Komplexität. Dabei setzt sie zwar auf ihre Favoriten, ist aber auch immer offen für Neues. Je nach Lust und Laune - ganz so wie in Liebesdingen…

