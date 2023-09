Blake Lively trägt Pumpkin Spice Latte Nails und läutet damit den Herbstrend 2023 ein

Nicht nur bei der Bestellung im Coffeeshop, sondern jetzt auch noch bei der Maniküre: Pumpkin Spice ist in Herbst 2023 überall. Auch Hollywood-Star Blake Lively kommt nicht darum herum und debütiert Pumpkin Spice Latte Nails - wie die gehen und wir wie sie zu Hause nachpinseln können, das gibt's hier ...

Blake Livelys Pumpkin Spice Latte Nails bringen Herbstvibes auf die Nägel

War das Motto bei Blake Livelys Maniküre etwa "Pumpkin Spice and everything nice"? Sollte man meinen, denn ihre Maniküre bei Promi-Nailartistin Elle Gerstein weckt bei uns direkt die Lust nach einem Pumpkin Spice Latte. Und was gibt es besseres als im Herbst an einem kühlen Tag ein heißes Getränk in der Hand zu halten? Vielleicht nur, dass die Maniküre auch mit dem Drink der Wahl matcht!

Blake trug ihre herbstliche Maniküre übrigens am Rande der Fashion-Show von Michael Kors bei der New York Fashion Week. Hier zogen nicht nur ihre orange-braunen Fingernägel, kurz gefeilt und mit goldenen Punkten um den Nagel verziert, die Blick auf sich. Auch ihr farblich abgestimmter goldener Catsuit begeisterte Fashion-Freunde auf der ganzen Welt. Aber wir wollen hier nicht über das Outfit schwärmen, sondern eben über die Nägel - die wir übrigens auch simpel zu Hause nachmaniküren können!

Pumpkin Spice Latte Nails: Diesen Lack benutzte Blake Lively

Wir lieben es ja, wenn die Stylisten, Nailartist und Visagisten an uns denken und eins zu eins die Produkte droppen, die sie an ihren berühmten Klienten benutzt haben. So auch Balkes Haus und Hof Nailartistin Elle Gerstein, die auf ihrem Instagramkanal ein Bild von Blakes Pumpkin Spice Latte Nails postete und erklärte, welche Lacke sie für die Kreation verwendet hat. Sie selbst nutzte einen Gelnagellack, aber auch "normale" Nagellacke können verwendet werden.

So geht's:

Feile

Gelunterllack

Orange-brauner Nagellack - Blake Lively trug "Howl You Doing" von PLA Nails

UV-Lampe für die Nägel

Kleine, goldene Nieten - Blake Lively trug welche von Nail Labo USA

Klarer Gelüberlack

Schritt für Schritt zu Blakes Pumpkin Spice Latte Nails

Alle, die ihre Nägel gerne kurz tragen haben Grund zur Freude: Die Schauspielerin zeigte, dass Nageldesign auch auf kurzen und nicht nur auf langen Fingernägeln funktioniert und cool aussehen kann. Aber natürlich kann man den Trend auch auf langen Nägeln nachmachen. Wir empfehlen eine abgerundete Form, wie eine Mandelform, damit die Nieten weiterhin einen weichen Fluss um den Nagel bilden können.

Nägel in die gewünschte Form feilen und Ecken abrunden. Blakes Nägel schließen ziemlich genau mit ihren Fingern ab. Eine Schicht klaren Unterllack auf die Fingenägel geben, damit der Nagel sich nicht verfärbt und besser geschützt ist. Für um die 45 Sekunden unter die UV-Lampe geben, damit der Gellack härten kann. Dann eine Schicht des orange-braunen Gellacks auftragen und für 60 Sekunden aushärten lassen unter der Lampe. Eine zweite Schicht drüberpinseln und nicht aushärten lassen. Sondern direkt mit einer Pinzette oder einem Nailapplikator-Tool die Nieten aufnehmen und einmal rund um das Nagelbett und am Rand des Nagels platzieren. Dann für 60 Sekunden aushärten lassen. Überlack daraufgeben und 60-90 Sekunden unter die Lampe damit.

