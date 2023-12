Chai Latte Nails: Mit diesem Nagellacktrend begeistert Jennifer Lopez uns alle!

Wenn wir in der kalten Jahreszeit etwas noch mehr lieben als einen dampfenden, heißen (Dirty) Chai Latte, dann ist es ein cooler neuer Nageltrend. Dank Jennifer Lopez und ihrem Nail Artist können wir diesen Herbst und Winter beides haben. Chai-Latte-Nägel sind der Look der Stunde, passend zu unserem liebsten Heißgetränk. Platz da Hailey Bieber, für die neue Nailart Queen J.Lo!

Wintertrend: Wir unsere Nägel zum Lieblingsdrink!

Wir kennen Glazed Donut Nails, Jello Nails, Latte Nails und sogar Aperol Spritz Nails. Das Jahr 2023 hat uns einige Food inspirierte Nageltrends beschert. Die meisten davon stammten von Hailey Bieber. Aber nun, kurz vor dem Jahresende, droht eine andere Beauty-Queen ihr den Rang als größte Nail-fluencerin abzulaufen. Jennifer Lopez und ihr langjähriger Nail Artist Tom Bachik haben pünktlich zur Wintersaison Chai Latte Nails kreiert - und das Internet flippt aus.

Während der New Yorker Fashion Week besuchte J.Lo die Modenschau von Coach. Während sie neben Vogue-Chefin Anna Wintour Platz nahm, fiel uns - und zahlreichen Fans - sofort ihre Chai-Latte-Maniküre ins Auge. Der süßlich-würzige Chai Latte hat sich längst als Trendgetränk durchgesetzt und den Pumpkin Spice Latte abgelöst. Es ist also nur logisch, dass wir im Herbst und Winter unseren Nagel-Look an das Getränk in unserer Hand anpassen. Wie genau wir die cremigen Chai- und Milch-Töne hinbekommen und dazu das super glänzende Finish gelingt, hat der Meister Tom Bachik netterweise via Instagram höchstpersönlich verraten.

Der Drink zum Nagel-Hype: einfaches Chai-Latte-Rezept Rezept Pumpkin Chai Latte Das Trendgetränk zu den Trendnägeln

So stylen wir Chai Latte Nails zu Hause selber nach

Laut Tom Bachiks Instagram-Post verwendete er zwei Lacke, die er zu dem typischen Chai-mit-Milch-Mix vermischte. Er gab ein paar Tropfen von Aprés Gel Couleur Sebastian's Spots zu der Grundfarbe Aprés Gel Couleur Chai Latte hinzu, um einen Nude-Ton zu kreieren, der perfekt zu Lopez schimmerndem Lidschatten in Taupe passte. On top waren die Nägel in eine quadratische Form mit abgeflachten Spitzen gefeilt. Abschließend hat der Nagel-Profi noch eine großzügige Schicht glänzenden Top Coat aufgetragen, um dem Look ein glossy Finish zu verleihen und ihn noch länger haltbar zu machen.

Wer den Style selbst zu Hause nachmachen möchte, der greift zu zwei ähnlichen Taupe-Tönen oder holt sich das Original von Aprés Gel Couleur. Kleiner Tipp: Eine günstige Alternative aus der Drogerie sind die Nagellacknuancen Spiced Chai des Miracle Pure Nail Polish von Max Factor und Vanilla Chai aus der Serie ICONAILS Gel Lacquer von Catrice - die kommen schon ziemlich nahe an die Profi-Maniküre ran. Alle, die ihren Chai Latte am liebsten "dirty" also mit einem zusätzlichen Shot Espresso trinken, die geben noch ein bis zwei Tropfen vom Nailberry Rich Cocoa Espresso Nagellack hinzu. Glossy Top Coat nicht vergessen und schon ist die Fashionista-Maniküre fertig.

Chai Latte Chic und noch mehr Trends von Kopf bis Fuß

J.Lo's Make-up-Look dazu war in perfekten Nuancen auf die Chai-Maniküre abgestimmt. Ein lavendelfarbenes Smokey Eye, mit markantem Lidstrich und einem kräftigen Highlight direkt unter den Augenbrauen, verlieh ihrem Look eine Extraportion Glamour. Dazu großzügig Rouge aufgetragen, glänzende Nude-Lippen und lange Flatterwimpern. Ihr Signature-Hairstyle durfte natürlich nicht fehlen: Der Undone-Dutt mit den für J.Lo typischen Babyhaaren vollendete den Beauty-Look.

Natürlich passte die Maniküre auch noch perfekt zu ihrem Outfit. Die lackierten Nägel ragten aus einer übergroßen Wildlederjacke mit Fransen am Ärmel heraus, die sie als Hemdkleid trug. Ihre Beine waren, ganz im Style des angesagten No-Pants-Trends, fast nackt bis auf die kniehohen Schlangenlederstiefel. Dazu kombinierte sie silberne Accessoires: eine Coach-Handtasche mit passender silberner Sonnenbrille, eine Diamantkette, mehrere Lagen silberner Ohrringe und einen riesigen rosenförmigen Ring zu einem noch größeren silbernen Edelsteinring.

Jennifer Lopez ist ein Fan der Barista Beauty

Abgesehen von ihrem viralen Latte-Make-up trug J.Lo auch schon andere Nageldesigns mit Coffeeshop Vibes: Unter anderem hat sie uns schon mit ihren satten, schokoladigen Mokka-Nägeln oder verführerischen Dulce-de-Leche-Nägeln inspiriert.