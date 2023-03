Die schönsten Looks der Männer bei den Oscars 2023

Diese Männer haben den Style-Oscar verdient! Die besten Outfits auf dem Red Carpet der Oscars 2023 der Männer - darunter Pedro Pascal, Michael B. Jordan oder Barry Keoghan, gibt's hier...

Anzeige

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan wurden nicht umsonst 2020 zum "Sexiest Man Alive" vom People Magazin gekürt. Der Creed III-Schauspieler hat einfach Style, den er auch auf dem roten Teppich der Oscars 2023 bewies. Sein klassisch geschnittener schwarzer Smoking von Louis Vuitton machten zwei asymmetrisch gesetzte Broschen von Tiffany & Co. Einmal funkelte ein gründer Smaragd an einer diamantbesetzten Broschennadel, darunter die gleiche Brosche nur mit einer hellrosafarbenen Edelstein. So viel Liebe zum Detail wird bei uns belohnt mit einer Runde Applaus für einen gelungenen Red Carpet Look.

Anzeige

Anzeige

Pedro Pascal

Der Last of Us-Star geht gerade als Meme bei TikTok durch die Decke - aber auch das Fashiongame von Pedro Pascal wird bewundert. Als "Daddy" von Harry Styles könnte er rein Klamottentechnisch definitv durchgehen. Auf dem roten Teppich der Oscars geht Pedro Pascal, der mit Narcos und The Mandalorian bereits Serienerfolge feierte, eher in einem Anzug von Zegna die klassische Route mit einem modernen Twist. Zum schwarzen Anzug, dessen Hose ein weiter geschnittenes Bein hat, trägt er ein weißes Hemd mit bis oben zugeknöpften XXL-Stehkragen. Ein bisschen erinnert es an den Signaturelook von Karl Lagerfeld, oder?

Harry Shum Jr.

Everything, Everywhere All At Once-Star Harry Shum Jr. hat einen der besten Looks auf dem diesjährigen roten Teppich der Oscars! Schlicht und trotzdem aufregend, zeigt der Schauspieler und Tänzer, dass Men's Fashion mehr kann. Unten noch recht klassisch mit schwarzen Anzugsschuhen und einer schwarzen Stoffhose, macht das Jackett bei Harrys Outfit (alles von Adeam) zum Hingucker. Das weiße Jackett ist mit einer schwarzen Bordüre umrandet, seine Taille betont er mit einem breiten, raffiniert geknoteten Gürtel. Hater nennen es Morgenmantel, wir nennen es Fashion!

Anzeige

Riz Ahmed

Riz Ahmed präsentierte bei den Oscars 2023 die Awards für die besten Dokus - und hätte direkt selbst einen Preis für seinen unglaublichen Red Carpet Look verdient! Der 40-jährige trug einen schwarzen Anzug von Prada und zeigte seine nackte Brust. Denn sein rosafarbenes Hemd blitzte nur am Rand kurz heraus, um sich dann zu einem sehr großen, spitzen beigen Kragen zuläuft und der 70s-Vibes versprüht.

Judd Hirsch

Judd Hirsch ist mit 87 Jahren (am 15. März hat er Geburtstag) der zweitälteste Nominierte - nur Christopher Plummer war bei einer Oscars-Nominierung älter. Für den Oscar als bester Nebendarsteller für den Steven Spielberg-Film The Fabelmans reichte es nicht. Dafür überreichen wir Judd Hirsch einen symbolischen Oscar für seinen immer adretten Look, der einer Hollywood-Legende würdig ist. Perfekt frisiert trug er einen schwarzen Smoking, an dessen Revers eine kleine, rote Stickapplikation hervorblitzte.

Anzeige

Anzeige

Harvey Guillén

Lukas Dhont

Barry Keoghan